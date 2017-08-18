مغربي من فرنسا سايق سكران وحارق الضو وتسبب في القتل وخرج من الحبس بحالا موقع والو ﻿

تداولت عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة تجمع شاب وقريبته من العائلة تعرضا مؤخرا لحادثة سير أزهقت روحهما، بسبب تهور أحد المهاجرين المغاربة بفرنسا في شاطئ المهدية، بعد أن أقدم مسرعا على

شوف تيفي

تداولت عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة تجمع شاب وقريبته من العائلة تعرضا مؤخرا لحادثة سير أزهقت روحهما، بسبب تهور أحد المهاجرين المغاربة بفرنسا في شاطئ المهدية، بعد أن أقدم مسرعا على تجاوز الضوء الأحمر بسيارته مما ترتب عن ذلك اصطدامه بالدراجة النارية التي كان يركبها الضحيتين اللذان لقي حتفهما على الفور.

وقد قام أحد أقرباء الضحيتين بمراسلة العديد من مدراء صفحات الفيسبوك، الذين بدورهم نشروا رسالته من أجل معاقبة الجاني الذي أكد على أنه لم يعاقب وأطلق سراحه، حيث كتب في رسالة : " كانوا شي دراري فالطوموبيل من فرنسا سكرانين وحرقوا السطوب دخلوا فيهم ماتوا بجوج أدم وبنت خالتو"

وأضاف بعدما تم دفنهم في مدينة مكناس :" العائلة ديالهم فاش رجعوا لمدينة القنيطرة لقاو هاداك لي ضربهم بالطوموبيل عطى 2 د المليون وخرج بحالوا واخا قتل جوج د الناس مكملش حتى سيمانة فالحبس محترمش قانون السير حارق السطوب وسكران وجاي وتيدوز من قدام الدار باش زعما نشوفوه".

وفي آخر رسالته ناشد قريب الضحيتين نشطاء موقع تواصل الاجتماعي فيسبوك لمشاركة الخبر عبر صفحاتهم من أجل أن يعاقب الفاعل على جرمه، مستغربا من الظلم الذي تعرضت له عائلة الضحيتين وظاهرة الرشوة التي تنخر البلاد.