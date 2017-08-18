 مغربي من فرنسا سايق سكران وحارق الضو وتسبب في القتل وخرج من الحبس بحالا موقع والو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خاص: بن كيران من دون عطلة صيفية ويعيش أزمة مالية صامتة | بوليتيك

خاص: بن كيران من دون عطلة صيفية ويعيش أزمة مالية صامتة

مغربي من فرنسا سايق سكران وحارق الضو وتسبب في القتل وخرج من الحبس بحالا موقع والو | حوادث و حقوق

مغربي من فرنسا سايق سكران وحارق الضو وتسبب في القتل وخرج من الحبس بحالا موقع والو

عاجل:الشرطة الإسبانية تنشر لائحة ضحايا اعتداء برشلونة و ..مغربي ضمنهم | دولي

عاجل:الشرطة الإسبانية تنشر لائحة ضحايا اعتداء برشلونة و ..مغربي ضمنهم

وسيط الأزمة الخليجية مع قطر يصل المغرب للقاء ملك السعودية في مقر إقامته بطنجة | دولي

وسيط الأزمة الخليجية مع قطر يصل المغرب للقاء ملك السعودية في مقر إقامته بطنجة

بعد مرضه.. أمينوكس يفاجئ جمهوره بهذه التدوينة | ثقافة و فنون

بعد مرضه.. أمينوكس يفاجئ جمهوره بهذه التدوينة

السلطات الإسبانية:تمنع دخول أضاحي العيد لمليلية المحتلة | مجتمع

السلطات الإسبانية:تمنع دخول أضاحي العيد لمليلية المحتلة

شاهد : إمرأة في كرسي متحرك تكسر الحواجز الاجتماعية عن طريق رقصة التانغو | بووز

شاهد : إمرأة في كرسي متحرك تكسر الحواجز الاجتماعية عن طريق رقصة التانغو

عاجل وبالصورة.. المغربي أحد المشتبه فيهم بالاعتداء الإرهابي ببرشلونة طالب بحمل السلاح بمدينة الحسيمة ووعد بنشره+تفاصيل مثيرة | مجتمع

عاجل وبالصورة.. المغربي أحد المشتبه فيهم بالاعتداء الإرهابي ببرشلونة طالب بحمل السلاح بمدينة

غريب .. ماذا أرادت أن تفعل هاته المرأة في سيارتها ! | بووز

غريب .. ماذا أرادت أن تفعل هاته المرأة في سيارتها !

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مغربي من فرنسا سايق سكران وحارق الضو وتسبب في القتل وخرج من الحبس بحالا موقع والو

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 14:29 مغربي من فرنسا سايق سكران وحارق الضو وتسبب في القتل وخرج من الحبس بحالا موقع والو | حوادث و حقوق
مغربي من فرنسا سايق سكران وحارق الضو وتسبب في القتل وخرج من الحبس بحالا موقع والو
تداولت عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة تجمع شاب وقريبته من العائلة تعرضا مؤخرا لحادثة سير أزهقت روحهما، بسبب تهور أحد المهاجرين المغاربة بفرنسا في شاطئ المهدية، بعد أن أقدم مسرعا على

شوف تيفي

تداولت عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة تجمع شاب وقريبته من العائلة تعرضا مؤخرا لحادثة سير أزهقت روحهما، بسبب تهور أحد المهاجرين المغاربة بفرنسا في شاطئ المهدية، بعد أن أقدم مسرعا على تجاوز الضوء الأحمر بسيارته مما ترتب عن ذلك اصطدامه بالدراجة النارية التي كان يركبها الضحيتين اللذان لقي حتفهما على الفور.

وقد قام أحد أقرباء الضحيتين بمراسلة العديد من مدراء صفحات الفيسبوك، الذين بدورهم نشروا رسالته من أجل معاقبة الجاني الذي أكد على أنه لم يعاقب وأطلق سراحه، حيث كتب في رسالة : " كانوا شي دراري فالطوموبيل من فرنسا سكرانين وحرقوا السطوب دخلوا فيهم ماتوا بجوج أدم وبنت خالتو"

وأضاف بعدما تم دفنهم في مدينة مكناس :" العائلة ديالهم فاش رجعوا لمدينة القنيطرة لقاو هاداك لي ضربهم بالطوموبيل عطى 2 د المليون وخرج بحالوا واخا قتل جوج د الناس مكملش حتى سيمانة فالحبس محترمش قانون السير حارق السطوب وسكران وجاي وتيدوز من قدام الدار باش زعما نشوفوه".

وفي آخر رسالته ناشد قريب الضحيتين نشطاء موقع تواصل الاجتماعي فيسبوك لمشاركة الخبر عبر صفحاتهم من أجل أن يعاقب الفاعل على جرمه، مستغربا من الظلم الذي تعرضت له عائلة الضحيتين وظاهرة الرشوة التي تنخر البلاد.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

كسيدة حادثة سير شاطئ المهدية وفاة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز تطوان: كان مع صاحبتو قتلوه بسيف وها علاش | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز تطوان: كان مع صاحبتو قتلوه بسيف وها علاش

حجز أزيد من 31 ألف أورو غير مصرح بها في أربع عمليات منفصلة بمعبر باب سبتة | حوادث و حقوق

حجز أزيد من 31 ألف أورو غير مصرح بها في أربع عمليات منفصلة بمعبر باب سبتة

بالصورة.. شوفو الحكرة: تحرش بها وشرملها وأطلقت الشرطة سراحه بفاس | حوادث و حقوق

بالصورة.. شوفو الحكرة: تحرش بها وشرملها وأطلقت الشرطة سراحه بفاس

بالصور.. حريق مهول داخل حانة بالبيضاء وها شنو وقع | حوادث و حقوق

بالصور.. حريق مهول داخل حانة بالبيضاء وها شنو وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شرعا..هاشكون خاصو يشري الحولي ديال عيد الأضحى | تسجيلات صوتية
منذ 4 ساعات

شرعا..هاشكون خاصو يشري الحولي ديال عيد الأضحى

بعد خال الكوميدي غسان..ضحية 6 كيلو ديال الذهب..عشنا الرعب منني تبعونا 2 عصابات بالطوموبيلات وملقيناش لي داوينا حيث كانت عطلة و الأطباء خارج التغطية فواد زم و خريبكة | خارج البلاطو

بعد خال الكوميدي غسان..ضحية 6 كيلو ديال الذهب..عشنا الرعب منني تبعونا 2 عصابات بالطوموبيلات وملقيناش لي داوينا حيث كانت عطلة و الأطباء خارج التغطية فواد زم و خريبكة

ساكنة المحمدية تخرج عن صمتها..قتلنا الثلوت و التطاحنات السياسية و نطالب باستقالة رئيس المجلس البلدي | خارج البلاطو

ساكنة المحمدية تخرج عن صمتها..قتلنا الثلوت و التطاحنات السياسية و نطالب باستقالة رئيس المجلس البلدي

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 18غشت 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 18غشت 2017 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خاص: بن كيران من دون عطلة صيفية ويعيش أزمة مالية صامتة | بوليتيك
منذ 31 دقيقة

خاص: بن كيران من دون عطلة صيفية ويعيش أزمة مالية صامتة

مغربي من فرنسا سايق سكران وحارق الضو وتسبب في القتل وخرج من الحبس بحالا موقع والو | حوادث و حقوق

مغربي من فرنسا سايق سكران وحارق الضو وتسبب في القتل وخرج من الحبس بحالا موقع والو

عاجل:الشرطة الإسبانية تنشر لائحة ضحايا اعتداء برشلونة و ..مغربي ضمنهم | دولي

عاجل:الشرطة الإسبانية تنشر لائحة ضحايا اعتداء برشلونة و ..مغربي ضمنهم

وسيط الأزمة الخليجية مع قطر يصل المغرب للقاء ملك السعودية في مقر إقامته بطنجة | دولي

وسيط الأزمة الخليجية مع قطر يصل المغرب للقاء ملك السعودية في مقر إقامته بطنجة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.