وسيط الأزمة الخليجية مع قطر يصل المغرب للقاء ملك السعودية في مقر إقامته بطنجة ﻿

استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مقر إقامته بمدينة طنجة شمال المملكة المغربية مساء يوم أمس الخميس، الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، وسيط الأزمة بين دولة قطر وجيرانها

وكالات

استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مقر إقامته بمدينة طنجة شمال المملكة المغربية مساء يوم أمس الخميس، الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، وسيط الأزمة بين دولة قطر وجيرانها الخليجيين بالإضافة لقطر.



وحسب الوكالة السعودية الرسمية، فقد رحب الملك سلمان بالشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين شعبي المملكة العربية السعودية ودولة قطر، ومشددا خلال الاستقبال حرص السعودية واهتمامها الدائم والمستمر براحة حجاج بيت الله الحرام وتسخيرها كافة الإمكانيات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.



ووفق ذات المصدر، أعرب الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني عن بالغ شكره وتقديره للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على دخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية، الذين يرغبون في دخول المملكة لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية، وذلك بناء على وساطته.



وأشار عبدالله بن علي آل ثاني إلى أن أمر الملك بنقل الحجاج القطريين كافة من مطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار الأحساء الدولي، والموافقة على إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لإركاب الحجاج القطريين كافة لمدينة جدة، واستضافتهم بالكامل على نفقته الخاصة،يأتي ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.





