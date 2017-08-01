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السلطات الإسبانية:تمنع دخول أضاحي العيد لمليلية المحتلة

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 13:19 السلطات الإسبانية:تمنع دخول أضاحي العيد لمليلية المحتلة | مجتمع
السلطات الإسبانية:تمنع دخول أضاحي العيد لمليلية المحتلة
ككل سنة،قررت السلطات الإسبانية حظر دخول أكباش عيد الأضحى خاصة القادمة من مدينة الناظور إلى مليلية المحتلة.

شوف تيفي

ككل سنة،قررت السلطات الإسبانية حظر دخول أكباش عيد الأضحى خاصة القادمة من مدينة الناظور إلى مليلية المحتلة.

وأضافت وسائل إعلام اسبانية، أن السلطات الأمنية وبعد هذا القرار هددت بمصادرة جميع الأكباش المتنقلة من مدينة الناظور، مضيفين أنه يتم استخدام أجهزة متطورة للكشف عن تهريب الأكباش بطريقة سرية عن طريق الشاحنات.

وبعد إصدار قرار منع الأكباش دخول مليلية، دخل مسلمو المدينة في احتجاج مفتوح على قرار سلطات المدينة على أمل سحبه.

من جهة أخرى تستعد السلطات الإسبانية لاتخاد قرار آخر يقضي بمنع رفع أذان صلاتي العصر والفجر بمساجد مليلية، بسبب شكاوى بعض سكان مليلية.

جدير بالذكر، أن مصالح الحرس المدني الإسباني، أحبطت بمعبر مليلية الحدودي، يوم الثلاثاء المنصرم محاولة إدخال 11 رأسا من الأغنام إلى الثغر المحتل، بهدف ذبحها في المسلخ البلدي.

 

 

 

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مليلية أكباش سلطات امنية

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