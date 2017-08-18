 عاجل وبالصورة.. المغربي أحد المشتبه فيهم بالاعتداء الإرهابي ببرشلونة طالب بحمل السلاح بمدينة الحسيمة ووعد بنشره+تفاصيل مثيرة ﻿
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عاجل وبالصورة.. المغربي أحد المشتبه فيهم بالاعتداء الإرهابي ببرشلونة طالب بحمل السلاح بمدينة الحسيمة ووعد بنشره+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 13:13 عاجل وبالصورة.. المغربي أحد المشتبه فيهم بالاعتداء الإرهابي ببرشلونة طالب بحمل السلاح بمدينة الحسيمة ووعد بنشره+تفاصيل مثيرة | مجتمع
عاجل وبالصورة.. المغربي أحد المشتبه فيهم بالاعتداء الإرهابي ببرشلونة طالب بحمل السلاح بمدينة الحسيمة ووعد بنشره+تفاصيل مثيرة
في جديد المغربي ''ادريس أوكابير'' الذي نشرت وسائل إعلام عالمية صوره أمس الخميس، عقب كشف الشرطة الإسبانية عنها، والذي تبين فيما بعد بأن شقيقه هو المتورط الأول في الحادث الإرهابي الدموي ببرشلونة، ظهرت


"شوف تيفي"

في جديد المغربي "ادريس أوكابير" الذي نشرت وسائل إعلام عالمية صوره أمس الخميس، عقب كشف الشرطة الإسبانية عنها، والذي تبين فيما بعد بأن شقيقه هو المتورط الأول في الحادث الإرهابي الدموي ببرشلونة، ظهرت صورة جديدة من الحساب الشخصي قيل أنها لـ "ادريس أوكابير" والتي توثق قيامه بكتابة تدوينة خطيرة، طالب من خلالها بحمل السلاح بمدينة الحسيمة، وأكد منح السلاح للراغبين في الحصول عليه مقابل إجابتهم على مجموعة من الأسئلة بالريفية.

وكتب "ادريس أوكابير" حسب هذه الصورة في تدوينته التي نُشرت في التاسع من شهر غشت الجاري: " أخواني أخواتي انتهت السلمية حان الوقت لحمل السلاح إما أن نكون أولا نكون من أراد السلاح ماعليه إلا أن يجيب عن بعض الأسئلة بالريفية في الخاص ونحدد موعد استلامه للسلاح".

وكانت وسائل إعلام، قد كشفت يومه الجمعة، أن معلومات شبه أكيدة توصلت إليها الشرطة الإسبانية، تشير إلى أن مغربي عمره 18 واسمه موسى أوكبير، سرق هوية شقيقه إدريس، البالغ 28 سنة، واستخدمها لاستئجار سيارة "فان" قادها إلى شارع رئيسي وسياحي وسط المدينة، واقتحمه بها لدهس مارة فيه أو جالسين على مقاعد مقاهي الرصيف، فقتل 13 شخصاً مضرّجين بالعجلات، وجرح وشوّه أكثر من 100 آخرين، منهم 15 بحالة حرجة، وينتمون إلى 18 جنسية، مشيرة إلى أن المشتبه به الأول "ادريس أوكابير" سلم نفسه للشرطة عقب تداول صوره في العديد من المواقع الإخبارية العالمية.

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