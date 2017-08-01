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يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز تطوان: كان مع صاحبتو قتلوه بسيف وها علاش

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 12:52 يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز تطوان: كان مع صاحبتو قتلوه بسيف وها علاش | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز تطوان: كان مع صاحبتو قتلوه بسيف وها علاش
شهدت مدينة تطوان ليلة الخميس الجمعة، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، تلقى طعنات على يد لص اعترض سبيله من أجل سرقة ما بحوزته.

"شوف تيفي":

شهدت مدينة تطوان ليلة الخميس الجمعة، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، تلقى طعنات على يد لص اعترض سبيله من أجل سرقة ما بحوزته.

وحسب مصادر تطوانية فإن الضحية كان رفقة فتاة، ومباشرة بعد وصوله إلى قنطرة كويلما، تفاجأ باللص وهو يعترض سبيلهما، وخلال مقاومة الضحية له، وجه له المعني بالأمر طعنات مميتة على مستوى البطن بواسطة سيف من الحجم الكبير.

وأكدت المصادر ذاتها بأن الضحية تم نقله إلى مستودع الأموات، بينما ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف المعني بالأمر والذي فر إلى وجهة غير معلومة.

 

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