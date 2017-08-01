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رسميا..الحكومة تحدد موعد رفع الدعم عن السكر وتؤخر ''البوطا'' وتقلص دعم الأرامل

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 12:35 رسميا..الحكومة تحدد موعد رفع الدعم عن السكر وتؤخر البوطا وتقلص دعم الأرامل | بوليتيك
رسميا..الحكومة تحدد موعد رفع الدعم عن السكر وتؤخر ''البوطا'' وتقلص دعم الأرامل
كشف مصدر حكومي لشوف تيفي، أن إجراءات رفع الدعم عن مادة السكر ستنطلق إبتداءا من شهر يناير المقبل، حيث سيتم تحرير المادة الأساسية بموائد الأسر المغربية بشكل تدريجي إبتداءا من شهر يناير من السنة


بوليتيك
شوف تيفي

كشف مصدر حكومي لشوف تيفي، أن إجراءات رفع الدعم عن مادة السكر ستنطلق إبتداءا من شهر يناير المقبل، حيث سيتم تحرير المادة الأساسية بموائد الأسر المغربية بشكل تدريجي إبتداءا من شهر يناير من السنة المقبلة.

وأفاد ذات المصدر، أن الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، ستطبق نفس الإجراءات التقشفية للحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بن كيران، حيث ستنتهي سنة 2018 من تحرير مادة السكر وإخراجها بالكامل من صندوق المقاصة، في أفق سنة 2019 لتحرير مادة الغاز عبر برنامج تشرف عليه وزارة الحكامة والشؤون العامة.

وأوضح ذات المصدر، أن نسبة النساء الأرامل اللواتي يستفدن من الدعم المالي العمومي المباشر، لن يطرأ عليهن أي تغيير أو زيادة ملحوظة خلال الولاية الحكومية الحالية، حيث سيبقى العدد محصورا على عدد الأرامل الذين يستفيدون منذ السنة الماضية.


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