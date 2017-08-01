حكومة العثماني تقلص التوظيف العمومي و''السفريات'' لتحقيق 3.2% كنسبة نمو سنة 2018 ﻿

دعا رئيس الحكومة سعد الدين في منشور عممه على الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين، إلى حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية فيما هو ضروري لضمان سير وجودة المرافق العمومية، وكذا مواصلة ترشيد



اقتصاد

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دعا رئيس الحكومة سعد الدين في منشور عممه على الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين، إلى حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية فيما هو ضروري لضمان سير وجودة المرافق العمومية، وكذا مواصلة ترشيد الإنفاق بتسيير الإدارة خاصة فيما يتعلق بإستهلاك الماء والكهرباء والإتصالات والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة.



وأوضح العثماني في منشوره الذي يأتي في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي يأتي في سياق خاص، حيث حدد خمسة محاور أساسية، كمؤطر لقانون المالية المقبل، إذ أن المحور الأول يروم دعم الخيار الديموقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون، فيما الثاني هو تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة، أما الثالث فهو تعزيز التنمية البشرية والتماسك الإجتماعي والمجالي، في حين حددت الحكومة المحور الرابع في العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب خدمة لقضاياه العادلة، ثم تطوير النموذج الإقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة كمحور خامس.



وأكد العثماني في منشوره الذي تم تعميمه على مسؤولي القطاعات الوزارية، على التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والعمل على تطبيق القانون على المسؤولين الذين يتقاعسون في أداء واجبهم أو يتسببون في تعطيل مصالح المواطنين أو المشاريع التي تهمهم.



ويهدف العثماني من خلال منشوره حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، إلى تحقيق نسبة نمو للإقتصاد الوطني في حدود 3.2 في المائة مع توقع إستمرار دينامية القطاعات الغير فلاحية بتسجيل تطور للقيمة المضافة ب 3.6 في المائة مقابل 2.9 في المائة سنة 2017.