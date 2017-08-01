حجز أزيد من 31 ألف أورو غير مصرح بها في أربع عمليات منفصلة بمعبر باب سبتة ﻿

تمكنت عناصر الجمارك بالمعبر الحدودي بباب سبتة، خلال عمليات مراقبة روتينية على مدى 48 ساعة الماضية، من مصادرة 31 ألف و 450 أورو كانت معدة للتهريب دون الخضوع للضوابط القانونية.

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت عناصر الجمارك بالمعبر الحدودي بباب سبتة، خلال عمليات مراقبة روتينية على مدى 48 ساعة الماضية، من مصادرة 31 ألف و 450 أورو كانت معدة للتهريب دون الخضوع للضوابط القانونية.

وأبرز مصدر جمركي أن العناصر المكلفة بالتفتيش بالمعبر الحدودي باب سبتة حجزت، أول أمس الأربعاء، لدى مواطن مغربي 15 ألف أورو كان ينوي السفر بها إلى مدينة سبتة المحتلة دون التصريح بها لدى مصالح إدارة الجمارك.

وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الجمارك صادرت أمس الخميس 12 ألف أورو لدى مواطن مغربي آخر بالمعبر الحدودي كان يخفيها بين أمتعته.

كما حجزت عناصر الجمارك خلال اليوم ذاته لدى شخصين آخرين مبلغين 2000 و 2450 أورو كانا ينويان السفر بها إلى مدينة سبتة دون الحصول على تصريح من السلطات المختصة.