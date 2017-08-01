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متابعة مستشار في حالة سراح بعد 24 ساعة من إعتقاله متلبسا بإشتوكة

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 10:57 متابعة مستشار في حالة سراح بعد 24 ساعة من إعتقاله متلبسا بإشتوكة | مجتمع
متابعة مستشار في حالة سراح بعد 24 ساعة من إعتقاله متلبسا بإشتوكة
علمت ''شوف تيفي'' أن مستشارا جماعيا بإقليم اشتوكة ايت باها، قد تمت متابعته في حالة سراح بعد مثوله أمام النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان يوم أمس الخميس، بعد ضبطه أثناء حملة أمنية في حالة سكر

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن مستشارا جماعيا بإقليم اشتوكة ايت باها، قد تمت متابعته في حالة سراح بعد مثوله أمام النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان يوم أمس الخميس، بعد ضبطه أثناء حملة أمنية في حالة سكر طافح بإحدى الجبال بمنطقة أيت امزال.

وأوضح ذات المصدر، أن المعني بالأمر سيمثل أمام القضاء في حالة سراح يوم 10 من شهر شتنبر المقبل، بتهمة "السكر العلني"، حيث تفاجأ عناصر الدرك الملكي بالمستشارالجماعي المعروف بالمنطقة وهو في حالة سكر طافح مساء الأربعاء الماضي، إذ تم توقيفه رفقة العديد من المشتبه بهم في إطار حملة أمنية بالمنطقة أشرفت عليها عناصر الدرك الملكي بأيت باها.


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