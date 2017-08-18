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بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 10:16 عاجل وبالصور.. مغربي آخر متورط في الاعتداء الإرهابي ببرشلونة وهذه علاقته بالمشتبه به الأول | دولي
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كشف موقع ''العربية .نت'' قبل قليل من يومه الجمعة، أن معلومات شبه أكيدة توصلت إليها الشرطة الإسبانية، تشير إلى أن مغربي عمره 18 واسمه موسى أوكبير، سرق هوية شقيقه إدريس، البالغ 28 سنة، واستخدمها لاستئجار


 "شوف تيفي"

كشف موقع "العربية .نت" قبل قليل من يومه الجمعة، أن معلومات شبه أكيدة توصلت إليها الشرطة الإسبانية، تشير إلى أن مغربي عمره 18 واسمه موسى أوكبير، سرق هوية شقيقه إدريس، البالغ 28 سنة، واستخدمها لاستئجار سيارة "فان" قادها إلى شارع رئيسي وسياحي وسط المدينة، واقتحمه بها لدهس مارة فيه أو جالسين على مقاعد مقاهي الرصيف، فقتل 13 شخصاً مضرّجين بالعجلات، وجرح وشوّه أكثر من 100 آخرين، منهم 15 بحالة حرجة، وينتمون إلى 18 جنسية.

وأوضح الموقع أن هناك صورتان من حساب موسى أوكبير الفيسبوكي والذي تم إغلاقه أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن شرطة برشلونة، المعروف جهازها باسم Mossos d’Esquadra في مقاطعة كاتالونيا، أعلنت أمس عن اعتقالها لمغربي يدعى "الادريس أوكابير" وزعت صورته التي انتشرت بالعالم وظهرت بالمواقع الإخبارية، ومنها "العربية.نت" التي خصته بتقرير، جمعت معلوماته أمس الخميس من وسائل إعلامية عدة بإسبانيا، ثم سحبته من موقعها حين علمت بعد ساعة بما وصل صداه إلى الإعلام الإسباني، من أن "ادريس " الذي اشتبهوا بأنه الداهس القاتل، ليس داهساً ولا إرهابياً، بل ضحية أخيه "المتدعوش" موسى، الفار الآن من مطاردات الشرطة الإسبانية.

وأشار ذات الموقع إلى أن الشرطة وجدت لأنهم هوية إدريس في سيارة VAN استأجرها شقيقه موسى وقتل بها ضحاياه، قبل أن يفر من المكان ويختفي أثره، ولهذا كان من الطبيعي أن يطاردوا صاحب الهوية ويعتقلوه ويحققوا معه، إلا أنهم وجدوا ادريس يسبقهم ويسلم بنفسه طوعاً في مخفر للشرطة ببلدة Ripoll البعيدة بمقاطعة Girona قرب الحدود الفرنسية 95 كيلومتراً عن برشلونة، وهناك شكى لمن سلم نفسه إليهم، نشر صوره بوسائل الإعلام كمشتبه به رئيسي في عملية الدهس بشارع Las Ramblas السياحي الشهير وسط المدينة، قائلاً إنه بريء مما يشتبهون، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالدهس الإرهابي عصر الخميس.



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