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مثير وبالصور..أسترالية عندها الزهر: نجت من ثلاث عمليات إرهابية آخرها ببرشلونة

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 09:58 مثير وبالصور..أسترالية عندها الزهر: نجت من ثلاث عمليات إرهابية آخرها ببرشلونة | دولي
مثير وبالصور..أسترالية عندها الزهر: نجت من ثلاث عمليات إرهابية آخرها ببرشلونة
تحت عنوان '' أسترالية تنجو من 3 عمليات إرهابية آخرها في برشلونة ! ''، كشفت وسائل إعلام عالمية يومه الجمعة، أن شابة تحمل الجنسية الأسترالية، نجت للمرة الثالثة على التوالي، من موت محقق، بعد تواجدها في

"شوف تيفي"


تحت عنوان " أسترالية تنجو من 3 عمليات إرهابية آخرها في برشلونة ! "، كشفت وسائل إعلام عالمية يومه الجمعة، أن شابة تحمل الجنسية الأسترالية، نجت للمرة الثالثة على التوالي، من موت محقق، بعد تواجدها في مكان، شهد وقوع هجمات إرهابية في 3 مدن كانت حاضرة بها.

وحسب موقع "روسيا اليوم" فإن الأمر يتعلق بجوليا موناكو، البالغة من العمر 26 عاما، من ملبورن الأسترالية، والتي صرحت صباح يومه الجمعة لإحدى الإذاعات الإسبانية، عن تجربتها للمرة الثالثة على التوالي خلال 3 أشهر، مع العمليات الإرهابية.

وأكد الموقع ذاته أن الأسترالية، قالت إنها كانت في مركز تجاري مع صديق لها، عندما قامت شاحنة بدهس المارة في منطقة لاس رامبلاس ببرشلونة، يوم أمس الخميس، لتقتل 13 شخصا وتصيب نحو 100 آخرين، وفي يونيو كانت بمحطة مترو الأنفاق في لندن صحبة أصدقائها، حين وقعت عملية دهس على جسر "لندن بريدج" وسط العاصمة البريطانية، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 48 آخرين.

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