صادم.. انتحار 34 فلاحا وها علاش ﻿

كشفت مصادر هندية أن 34 مزارعا على الأقل، انتحروا خلال الأیام الثمانیة الأخیرة في ولایة ماھاراشترا غربي الھند،في واقعة غريبة جدا، لم يسبق لها وقوع بالهند.

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كشفت مصادر هندية أن 34 مزارعا على الأقل، انتحروا خلال الأیام الثمانیة الأخیرة في ولایة ماھاراشترا غربي الھند،في واقعة غريبة جدا، لم يسبق لها وقوع بالهند.

وسجلت السلطات الھندیة في الولایة، حالات الانتحار في 8 أحیاء داخل منطقة ماراثوادا طيلة شهر غشت الجاري، وذلك بسبب ما شھدته المنطقة من انخفاض في سقوط الأمطار دون المعدل خلال ھذا الموسم، الأمر الذي فرض تھدیدا على المحاصیل الزراعیة بسبب الجفاف حسب ما كشف عنه مسؤولون في المنطقة.

وذكرت تقاریر مماثلة عن أن حوالي 580 حالة انتحار بین المزارعین في منطقة ماراثوادا، حیث یطالب المزارعون بإسقاط الدیون والتعویض.