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الاتحاد الأوروبي ينوه بتعيين ورست كوهلر مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 09:35 الاتحاد الأوروبي ينوه بتعيين ورست كوهلر مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء | بوليتيك
الاتحاد الأوروبي ينوه بتعيين ورست كوهلر مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء
نوه الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بتعيين ورست كوهلر مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.

 

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

نوه الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بتعيين ورست كوهلر مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.

وقال ناطق رسمي باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء " ننوه بتعيين الرئيس الأسبق ورست كوهلر مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ".

وأضاف الناطق الرسمي أن " الاتحاد الأوروبي يتطلع للعمل معه " مشيرا إلى أن الاتحاد " يواصل تشجيع جميع الأطراف على الانخراط في البحث عن حل طبقا لقرارات مجلس الأمن ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ". 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد أعلن أول أمس الأربعاء بنيويورك، عن تعيين الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر، في منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. 

وذكر بيان للأمم المتحدة أن  كوهلر يتوفر على تجربة لأزيد من 35 عاما من الخبرة في القطاع الحكومي وفي المنظمات الدولية، لاسيما كرئيس لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

 

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