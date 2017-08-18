خطير..7 جرحى في عملية دهس أخرى جنوب برشلونة والشرطة تقتل 4 إرهابيين كانوا يضعون أحزمة ناسفة ﻿

أصيب ستة مدنيين إضافة إلى شرطي بجروح، عندما دهست سيارة عدد ا من المشاة على شاطئ كامبريلس على بعد 120 كلم جنوب برشلونة قبل أن تتوقف إثر إطلاق الشرطة النار عليها، وفق ما أعلنت الحكومة المحلية.

"شوف تيفي "

أصيب ستة مدنيين إضافة إلى شرطي بجروح، عندما دهست سيارة عدد ا من المشاة على شاطئ كامبريلس على بعد 120 كلم جنوب برشلونة قبل أن تتوقف إثر إطلاق الشرطة النار عليها، وفق ما أعلنت الحكومة المحلية.

وحسب وكالة فرانس بريس يومه الجمعة فقد أتى الاعتداء في كامبريلس بعد ساعات على اعتداء إرهابي مماثل في برشلونة أودى بحياة 13 شخصا على الأقل وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وتعليقا على اعتداء كامبريلس، قال متحدث باسم الحكومة المحلية إن أشخاصا "يشتبه بأنهم إرهابيون كانوا يتنقلون في سيارة اودي آي 3 ويبدو انهم دهسوا عددا من الأشخاص قبل ان يتواجهوا مع دورية لشرطة كاتالونيا الإقليمية لتبدأ عندها عملية إطلاق نار".

وأكدت الشرطة أنها قتلت خمسة ركاب كانوا داخل السيارة التي نفذت الاعتداء في كامبريلس، مشيرة إلى أنها تعتبر أن الاعتداء في كامبريلس "على صلة" بالاعتداء في برشلونة.

وكانت الشرطة أشارت في وقت سابق إلى أنها قتلت أربعة أشخاص يشتبه بأنهم إرهابيون كانوا داخل السيارة وأنها أصابت خامسا بجروح، لتعود وتعلن لاحقا مقتل الشخص الخامس.

وقالت الشرطة إن بعضا من هؤلاء كان يرتدي أحزمة ناسفة.

ووضع خبراء إزالة الألغام في جهوزي ة من أجل التخل ص من أي متفجرات قد يكون الإرهابيون نقلوها إلى المنطقة.

وأشارت خدمات الطوارئ في كاتالونيا على تويتر إلى أن حالة أحد الجرحى الذين أصيبوا في كامبريلس "حرجة".



وكتبت شرطة كاتالونيا على "تويتر" أن هناك "عملية للشرطة في كامبريلس (لاحباط) اعتداء ارهابي. إذا كنتم في كامبريلس لا تخرجوا".

وقال متحد ث باسم الحكومة الإقليمية في كتالونيا من جهته إنه كان هناك "تبادل لاطلاق النار" على شاطئ كامبريلس.

ووفقا لمراسل راديو محلي، تم إغلاق العديد من شوارع كامبريلس فيما تجمع الناس في المطاعم وأماكن الترفيه.

وفي شريط فيديو نشرته على الإنترنت وسيلة إعلام محلية، كان ممكنا سماع طلقات نارية عدة في المنطقة وسط صفارات إنذار الشرطة.

وقال ماركل ارتابي (20 عاما) الموظف في أحد مطاعم كامبريلس لوكالة فرانس برس "كنا على الشاطئ. سمعنا طلقات واعتقدنا ان الامر يتعلق بصواريخ لكنها كانت طلقات نارية".

وأضاف "رأيت أجنبية مقتولة برصاصة في الرأس، وكان أصدقاؤها يصرخون +النجدة+، ورأيت أيضا قتلى آخرين بدا أنهم إرهابيون لأنهم كانوا يرتدون أحزمة ناسفة



