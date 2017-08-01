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عاجل ورسميا..26 جريحا من هذه الدولة في اعتداء برشلونة بينهم 11 إصاباتهم خطيرة

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 09:06 عاجل ورسميا..26 جريحا من هذه الدولة في اعتداء برشلونة بينهم 11 إصاباتهم خطيرة | دولي
عاجل ورسميا..26 جريحا من هذه الدولة في اعتداء برشلونة بينهم 11 إصاباتهم خطيرة
كشفت وكالة فرانس بريس قبل قليل من يومه الجمعة، عن جرح 26 فرنسيا بينهم 11 إصاباتهم خطيرة في الاعتداء الذي ضرب قلب برشلونة وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية، حسبما أعلن الجمعة وزير الخارجية الفرنسية جان

"شوف تيفي "

كشفت وكالة فرانس بريس قبل قليل من يومه الجمعة، عن جرح 26 فرنسيا بينهم 11 إصاباتهم خطيرة في الاعتداء الذي ضرب قلب برشلونة وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية، حسبما أعلن الجمعة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان في بيان.

وتحدث وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب لاذاعة "ار تي ال" من جهته عن "عدد أكبر من المصابين بجروح خطيرة قد يصل إلى نحو 17".

وعبر لودريان عن "حزنه العميق" وأعلن أنه سيتوجه نهار الجمعة إلى برشلونة "ليزور الضحايا الفرنسيين لهذا العمل الجبان وتأكيد دعم فرنسا للشعب والسلطات في إسبانيا".

وأدى اعتداءان تمثلا بعمليتي دهس وقعا بفارق ساعات في كاتالونيا بشمال شرق اسبانيا، إلى سقوط 13 قتيلا وحوالى مئة جريح في قلب برشلونة السياحي.

وقالت الشرطة الإسبانية على حسابها على تويتر إن الضحايا ينتمون إاى 18 جنسية.

وجرح ستة مدنيين وشرطي عندما دهست سيارة بعد ذلك عدد ا من المشاة على شاطئ كامبريلس في هذا المنتجع السياحي. وقتلت الشرطة ركاب السيارة الخمسة الذين كان بعضهم يرتدون احزمة ناسفة، حسب الشرطة.

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