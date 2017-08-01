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مفاجأة..المغربي المتورط في هجوم برشلونة يسلم نفسه للشرطة وهذه هي التفاصيل المثيرة

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 02:40 مفاجأة..المغربي المتورط في هجوم برشلونة يسلم نفسه للشرطة وهذه هي التفاصيل المثيرة | دولي
مفاجأة..المغربي المتورط في هجوم برشلونة يسلم نفسه للشرطة وهذه هي التفاصيل المثيرة
كشفت مصادر إعلامية فرنسية أن المشتبه به ادريس أوكابير الذي تصدرت صورته وسائل الإعلام العالمية ليس هو منفذ عملية الدهس ببرشلونة.

''شوف تيفي''

كشفت مصادر إعلامية فرنسية أن المشتبه به ادريس أوكابير الذي تصدرت صورته وسائل الإعلام العالمية ليس هو منفذ عملية الدهس ببرشلونة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر سلم نفسه لشرطة بلدة "ريبول" وصرح أنه ليس هو المعني بالأمر، وأن الوثائق التي تخصه والتي وجدت بالسيارة موضوع الدهس كانت قد اختفت منه في ظروف غامضة.

وووفق المصادر ذاتها فإن المغربي المنتمي لمنطقة بني ملال كشف للمحققين أن وثائقه تم استعمالها للغرض الإرهابي من طرف مجهولين، مؤكدا أن لا علاقة له بالحادث.
هذا ومازالت مختلف العناصر الأمنية بكل تلاوينها تحقق في هذا الحادث الأليم، الذي ضرب قلب مدينة برشلونة.

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برشلونة إرهاب هجوم بلدة

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