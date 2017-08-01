رئيس اليمن يصل طنجة للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز ﻿

كشفت وكالة سبأ اليمنية، عن وصول الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية مساء اليوم إلى المملكة المغربية في زيارة خاصة، للقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناقشة التطورات ومستجدات الأوضاع في

''شوف تيفي'' : وكالات

كشفت وكالة سبأ اليمنية، عن وصول الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية مساء اليوم إلى المملكة المغربية في زيارة خاصة، للقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناقشة التطورات ومستجدات الأوضاع في اليمن.

وحسب الوكالة، فقد كان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار ابن بطوطة في طنجة، والي طنجة تطوان محمد يعقوبي و رئيس جهة طنجة – تطوان ـ الحسيمة الياس العماري، و القائد المنتدب للحامية العسكرية طنجة- العرائش محمد المرابط ، و النائب الأول لرئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة ادريس الكروج و رئيس جماعة طنجة البشير العبدلاوي وعدد من المسؤولين المغاربة.

كما كان في استقبال رئيس الجمهورية في المطار نائب رئيس الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية اللواء أحمد عسيري، وسفير اليمن لدي المملكة المغربية عزالدين الاصبحي وأعضاء السفارة اليمنية بالرباط.