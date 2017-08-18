 خطير..شوفو حافلات نقل المسافرين كيتسابقو على البلايص بين البيضاء وبرشيد ﻿
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خطير..شوفو حافلات نقل المسافرين كيتسابقو على البلايص بين البيضاء وبرشيد

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 01:58 خطير..شوفو حافلات نقل المسافرين كيتسابقو على البلايص بين البيضاء وبرشيد | حوادث و حقوق
خطير..شوفو حافلات نقل المسافرين كيتسابقو على البلايص بين البيضاء وبرشيد
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة قيام حافلتين لنقل المسافرين بإغلاق الطريق بسبب التسابق على الركاب، وهو ما تسبب في خلق الفوضى بهذه الطريق التي توجد على مستوى منطقة مديونة ضواحي

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة قيام حافلتين لنقل المسافرين بإغلاق الطريق بسبب التسابق على الركاب، وهو ما تسبب في خلق الفوضى بهذه الطريق التي توجد على مستوى منطقة مديونة ضواحي البيضاء.

وعبر صاحب الفيديو عن غضبه الشديد، مشيرا إلى أن سائقي حافلات نقل المسافرين، يهددون بشكل يومي حياة المواطنين بالطريق الرابطة بين البيضاء وبرشيد، مؤكدا بأن سلوكهم الخطير يتسبب في حالة من الفوضى.

وأكد ملتقط هذا الفيديو، أن سائقي الحافلتين، قاما بالتسابق لجمع عدد أكبر من الركاب، ليقررا معا بطريقة غير قانونية ، حمل الركاب دون الاكتراث بحالة الفوضى الواقعة أو بأرواح الركاب ومستخدمي الطريق.

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المغرب شوف تيفي نقل المسافرين البيضاء برشيد

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