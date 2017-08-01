 خطير: اعتقال شخص وبحوزته كمية كبيرة من الحبوب المهلوسة في علب رقائق البطاطس ﻿
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خطير: اعتقال شخص وبحوزته كمية كبيرة من الحبوب المهلوسة في علب رقائق البطاطس

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 01:53 خطير: اعتقال شخص وبحوزته كمية كبيرة من الحبوب المهلوسة في علب رقائق البطاطس | دولي
خطير: اعتقال شخص وبحوزته كمية كبيرة من الحبوب المهلوسة في علب رقائق البطاطس
افاد مصدر لشوف تيفي، أن الشرطة الوطنية الاسبانية بمليلية المحتلة اعتقلت قرب ميناء المدينة مواطنا يبلغ من العمر 32 سنة، وبحوزته كمية كبيرة من الحبوب المهلوسة خبأها بعناية فائقة داخل علب رقائق

"شوف تيفي"

افاد مصدر لشوف تيفي، أن الشرطة الوطنية الاسبانية بمليلية المحتلة اعتقلت قرب ميناء المدينة مواطنا يبلغ من العمر 32 سنة، وبحوزته كمية كبيرة من الحبوب المهلوسة خبأها بعناية فائقة داخل علب رقائق البطاطس.

وحسب نفس "المصدر" فقد أسفرت التحقيقات مع المعتقل عن تحديد هويته وهو تاجر مخدرات لهذه الحبوب المهلوسة، حيث يستخدم طريق البحر بين ملاگا ومليلية لجلب هذه المادة المضرة بالصحة بطرق غير قانونية الى المدينة.

وفي ذات الوقت تم العثور بحوزة المتهم على ما مجموعه 2600 حبة من مزيل القلق ، اضافة الى خرطوشة من عيار 12/70 و قضبان المنجل قصيرة ومن المنتظر ان يعرض على المحكمة غدا الجمعة لإتخاذ المتعين في حقه . 

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شوف تيفي حبوب مهلوسة مليلية

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