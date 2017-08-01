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مثير: نوع جديد من الخرفان إسمه ''ترامب'' وأمريكا ستتخذ قرارا خطيرا في حال بلغت أسماع الرئيس

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 01:44 مثير: نوع جديد من الخرفان إسمه ترامب وأمريكا ستتخذ قرارا خطيرا في حال بلغت أسماع الرئيس | دولي
مثير: نوع جديد من الخرفان إسمه ''ترامب'' وأمريكا ستتخذ قرارا خطيرا في حال بلغت أسماع الرئيس
ترامب إسم أطلقه وسطاء البيع في أسواق الماشية في العاصمة السودانية الخرطوم مؤخرا على نوع من الخراف المحلية، دون الإفصاح عن دواعي اطلاق الاسم وهل ذلك يرجع لأسباب سياسية أم اقتصادية.

"شوف تيفي"

ترامب إسم أطلقه وسطاء البيع في أسواق الماشية في العاصمة السودانية الخرطوم مؤخرا على نوع من الخراف المحلية، دون الإفصاح عن دواعي اطلاق الاسم وهل ذلك يرجع لأسباب سياسية أم اقتصادية.

وحسب ما نشرته جريدة الصباح في عدد اليوم فإن الاسم بات متداولا بين الناس سيما وأن أسواق الماشية، تشهد إقبالا بسبب اقتراب عيد الاضحى ، وحسب نفس المصدر فقد نشر صحفي سوداني تعليقا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ورد فيه أن من سيذهب لأسواق الماشية سيفاجأ بخروف محلي يحمل اسم ترامب ، البعض كتب متفاعلا بأن التسمية ربما تغير في سعر هذا النوع من الخراف.

وفي نفس السياق أبدى أحد المعلقين اسمه "وليد" تخوفه من هذه السخرية لما لها من تأثير هذه التسمية في حال بلغت أسماع ترامب على القرار الأمريكي الخاص بالحظر على السودان والمتوقع أن تعلنه إدارة ترامب في شهر أكتوبر المقبل.

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