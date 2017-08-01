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مؤلم وصادم.. ستيني شعل فراسو العافية وها أشنو وقع ليه

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 01:01 مؤلم وصادم.. ستيني شعل فراسو العافية وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق
مؤلم وصادم.. ستيني شعل فراسو العافية وها أشنو وقع ليه
أضرم مهاجر مغربي يقيم بإيطاليا النار في جسده، وذلك ببلدة بالاتصولو سولوليو، حيث سكب البنزين على سائر جسده ليصبح فريسة سهلة للنيران التي قضت عليه نهائيا، رغم محاولة بعض المتواجدين في المنطقة من

''شوف تيفي''

أضرم مهاجر مغربي يقيم بإيطاليا النار في جسده، وذلك ببلدة بالاتصولو سولوليو، حيث سكب البنزين على سائر جسده ليصبح فريسة سهلة للنيران التي قضت عليه نهائيا، رغم محاولة بعض المتواجدين في المنطقة من إنقاذه، مساء أمس الأربعاء.

وكشفت مصادر إيطالية أن المهاجر المغربي الذي يبلغ 65 سنة، ويقيم بإيطاليا منذ سنوات، وكان يعاني مشاكل صحية عديدة،حسب ما كشفت عنه وثائق وجدت بجانب الحادث الأليم.

واهتزت البلدة الإيطالية لهذا الحادث الأليم، الذي راح ضحيته المهاجر المغربي الذي بقيت تفاصيل أسباب إقدامه على هذا الفعل الشنيع مجهولة.

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إيطاليا انتحار العافية بلدة

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