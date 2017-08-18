 أفران عشوائية للفحم تفرض على الأطفال حمل "أجهزة الإستنشاق" مدى الحياة والمسؤولين في عطلة طويلة بتارودانت ﻿
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أفران عشوائية للفحم تفرض على الأطفال حمل "أجهزة الإستنشاق" مدى الحياة والمسؤولين في عطلة طويلة بتارودانت

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 00:57 أفران عشوائية للفحم تفرض على الأطفال حمل أجهزة الإستنشاق مدى الحياة والمسؤولين في عطلة طويلة بتارودانت | بوليتيك
أفران عشوائية للفحم تفرض على الأطفال حمل "أجهزة الإستنشاق" مدى الحياة والمسؤولين في عطلة طويلة بتارودانت
لم تنفع جميع مراسلات فعاليات المجتمع المدني بدوار أضوار بمنطقة مشرع العين بإقليم تارودانت، الموجهة إلى المسؤولين المحليين والمركزيين

''شوف تيفي''

لم تنفع جميع مراسلات فعاليات المجتمع المدني بدوار أضوار بمنطقة مشرع العين بإقليم تارودانت، الموجهة إلى المسؤولين المحليين والمركزيين، لإنقاذ حياة الساكنة والأطفال من الدخان الناتج عن تناسل الأفران العشوائية لإنتاج الفحم الخشبي، حيث خرجت الساكنة المحلية المتضررة في وقفة إحتجاجية للتعبير عن مطالبها بإيجاد حل للدخان مستنكرين تخادل المنتخبين والسلطات المحلية على حد سواء.

وكشف أحد المتضررين في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أن الساكنة راسلت جميع المؤسسات والسلطات محليا ومركزيا، للتدخل عبر إيجاد حلول لكن دون جدوى، حيث نظمت الساكنة وقفتين إحتجاجيتين بدوار ادوار ومشرع العين في أفق تنظيم وقفة إحتجاجية أمام عمالة الإقليم في الايام القليلة المقبلة.

وأوضح ذات المصدر، أن أزيد من 20 طفل بالدوار، أضحوا مجبرين على حمل أجهزة "الإستنشاق" بعد إنتشار مرض "الربو" الذي يعاني منه الساكنة من كلا الجنسيين ومختلف الأعمار، حيث إنضاف دواء الأمراض الجلدية والتنفسية إلى قائمة ضروريات الحياة، لساكنة تعيش الهشاشة بعد نضوب الفرشة المائية وتوالي سنوات الجفاف.

وأضاف ذات المصدر، أن برلمانيي إقليم تارودانت تجاهلوا الموضوع رغم المراسلات التي توصلوا بها، في حين تعهد أحدهم بعرض الموضوع على آخر جلسة للبرلمان، لكنه عاد ليعتذر بحجة عطلة المؤسسة التشريعية، وهو نفس مبرر أغلب المسؤولين منذ دخول فصل الصيف التي تتضاعف فيه معاناة الساكنة.

 

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الساكنة الفحم تارودانت شوف تيفي

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