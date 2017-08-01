سابقة...توقف عمل كل الأجهزة الالكترونية في العالم بهذا التاريخ ﻿

قال علماء للفلك إن 23 من شهر شتنبر المقبل، سيعرف توقف كل الأجهزة الالكترونية والدفاعية الكهربائية عبر العالم بسبب اصطدام كوكب نيبرو بالأرض.

"شوف تيفي"

قال علماء للفلك إن 23 من شهر شتنبر المقبل، سيعرف توقف كل الأجهزة الالكترونية والدفاعية الكهربائية عبر العالم بسبب اصطدام كوكب نيبرو بالأرض.

وكانت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قد كشفت استنادا للعالم ديفيد ميد،إمكانية اصطدام الكوكب الغامض "نيبيرو" بالأرض، وقد قال العالم،إن كسوف الشمس الذى سيحدث يوم 21 غشت الجاري يشير إلى أن هذا الكوكب الذى لم يلاحظه العلماء من قبل، على وشك أن يصطدم بكوكبنا بحلول يوم 23 شتنبر المقبل.

وأشارت ذات الصحيفة بأنها ليست المرة الأولى التى يزعم فيها "ميد" نهاية الأرض واصطدامها بهذا الكوكب الغامض، ففى وقت سابق من هذا العام، أشار "ميد" أن نيبيرو سوف يصطدم بالأرض فى أكتوبر، وقال وقتها إن النجم يصعب اكتشافه بسبب الزاوية التى يقترب منها من الأرض، لكنه يؤكد الآن أن الكسوف المقبل سيشير إلى وصول الكوكب، وسيكون بمثابة علامة تحذير.