بعد تورطه في حادثة سير بالمضيق.. المغرب يرحل أميرا سعوديا صدرت في حقه مذكرة بحث دولية ﻿

بعد حادثة السير الشهيرة التي كان بطلها الأمير السعودي سعود آل سعود بمدينة المضيق، كشفت يومية ''أخبار اليوم'' الصادرة يوم غد الجمعة أن السلطات المغربية رحلت الأمير المذكور إلى بلاده السعودية، التي

''شوف تيفي''

بعد حادثة السير الشهيرة التي كان بطلها الأمير السعودي سعود آل سعود بمدينة المضيق، كشفت يومية "أخبار اليوم" الصادرة يوم غد الجمعة أن السلطات المغربية رحلت الأمير المذكور إلى بلاده السعودية، التي كانت تطلبه وفقا لمذكرة بحث دولية.

ووفق المصدر ذاته فإن الأمير الموقوف نقل ليلة الثلاثاء الماضي في منتصف الليل إلى مطار الرباط، ليتم ترحيله على متن طائرة لبلاده بعد موافقة محكمة النقض بالرباط على ترحيله، بعد مثوله أمامها السبت الماضي.

وأضافت اليومية ذاتها أن الأمير السعودي تم القبض عليه بعد ارتكابه لحادثة سير بسيارته الفاخرة "رولس رويس" سبور، في قلب مدينة المضيق.