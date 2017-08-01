عاجل. .معركة دموية بين شابين بمدينة فاس..وها شنو وقع ﻿

شهد حي عين السمن بمدينة فاس قبل قليل من ليلة يومه الخميس، وقوع معركة دموية بين شابين في عقدهما الثاني، انتهت بإصابة أحدهما بجرح خطير على مستوى الرأس.

"شوف تيفي "

شهد حي عين السمن بمدينة فاس قبل قليل من ليلة يومه الخميس، وقوع معركة دموية بين شابين في عقدهما الثاني، انتهت بإصابة أحدهما بجرح خطير على مستوى الرأس.

وحسب مصدر "شوف تيفي " فإن الشابين كانا تحت تأثير المخدرات دخلا في نقاش حاد لتتطور الأمور بينهما لتبادل للضرب، انتهى بتوجيه أحدهما للآخر طعنة على مستوى الرأس جعلته يسقط أرضا غارقا في بحر من الدماء.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الأمن حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة ولايقاف المعني بالأمر والذي فر إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.