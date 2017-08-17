توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات وبحوزته ثلاثة آلاف قرص طبي مخدر بسلا ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، صباح اليوم الخميس، من توقيف شخص من مواليد 1947، من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، وضبطت بحوزته ثلاثة آلاف قرص طبي مخدر معدة للترويج.

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، صباح اليوم الخميس، من توقيف شخص من مواليد 1947، من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، وضبطت بحوزته ثلاثة آلاف قرص طبي مخدر معدة للترويج.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه به، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث قضائية على الصعيد الوطني، جرى أثناء وصوله إلى المحطة الطرقية بمدينة الرباط على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، وبحوزته كمية الأقراص الطبية موزعة على 200 علبة من نوع "ريفوتريل".

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في وقت تتواصل الأبحاث والتحريات قصد توقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

وذكر البلاغ بأن عملية التوقيف هاته تأتي في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح الأمن من أجل مكافحة جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.