الأساتذة ''المتدربون'' يعودون للإحتجاج بالرباط ضد الترسيب ﻿

نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين مسيرة إحتجاجية، عشية اليوم الخميس، إنطلقت من باب الأحد بمدينة الرباط في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية قبل أن يتدخل الأمن ويحاصر المحتجين مانعا أي تقدم

''شوف تيفي''

نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين مسيرة إحتجاجية، عشية اليوم الخميس، إنطلقت من باب الأحد بمدينة الرباط في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية قبل أن يتدخل الأمن ويحاصر المحتجين مانعا أي تقدم للمسيرة.

ويأتي الشكل الإحتجاجي للتنسيقية الوطنية في إطار تنزيل مقررات المجلس الوطني للتنسيقية، دعما لزملائهم "المرسبين" من نفس الفوج بعد إمتحانات التخرج التي أجريت بعد حوارات ماراطونية بين الأساتذة والمسؤولين.

وحج العشرات من الاساتذة من مختلف المدن للمشاركة في المسيرة الإحتجاجية، حيث لازال عدد من الأساتذة يحتجون لإدماجهم في أسلاك الادارة التربوية إسوة بزملائهم من نفس الفوج والذين تمت تسوية وضعيتهم الادارية.