 بسبب انتشار المجرمين في حي مولاي رشيد بالبيضاء..أصحاب الطاكسيات دارو وقفة احتجاجية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بسبب انتشار المجرمين في حي مولاي رشيد بالبيضاء..أصحاب الطاكسيات دارو وقفة احتجاجية | حوادث و حقوق

بسبب انتشار المجرمين في حي مولاي رشيد بالبيضاء..أصحاب الطاكسيات دارو وقفة احتجاجية

إدارة مستشفى ابن رشد بالبيضاء تكشف حقيقة إهمال مريضة مصابة بمرض السرطان | مجتمع

إدارة مستشفى ابن رشد بالبيضاء تكشف حقيقة إهمال مريضة مصابة بمرض السرطان

الداخلية تكشف ثغرات تقرير ال AMDH حول أحدات الخميس الأسود بالحسيمة | بوليتيك

الداخلية تكشف ثغرات تقرير ال AMDH حول أحدات ''الخميس الأسود'' بالحسيمة

شاهد أبطال مسلسل سامحيني شحال كيتعدبو فالمكياج وعمليات التجميل | بووز

شاهد أبطال مسلسل سامحيني شحال كيتعدبو فالمكياج وعمليات التجميل

حصاد يقف على استعدادات مدارس العالم القروي للدخول المدرسي | بووز

حصاد يقف على استعدادات مدارس العالم القروي للدخول المدرسي

بالفيديو.. شاب يحاول الإنتحار وسط بلدية تاوريرت | حوادث و حقوق

بالفيديو.. شاب يحاول الإنتحار وسط بلدية تاوريرت

فيديو خطير و حصري من برشلونة..شوفو كيفاش البوليس كيقلبو على الإرهابي لي دهس مواطنين بشاحنة  | دولي

فيديو خطير و حصري من برشلونة..شوفو كيفاش البوليس كيقلبو على الإرهابي لي دهس مواطنين بشاحنة 

جد صادم .. بعد وفاة مروض الأفاعي بمرتيل..وفاة دركي بعد تعرضه للدغة أفعى بالصويرة | حوادث و حقوق

جد صادم .. بعد وفاة مروض الأفاعي بمرتيل..وفاة دركي بعد تعرضه للدغة أفعى بالصويرة

عاجل و حصري.. مرحاض يُنقد شاب مغربي من موت محقق خلال عملية دهس برشلونة.. قصة غير متوقعة لمغربي نجا بأعجوبة من الحادث الإرهابي | مجتمع

عاجل و حصري.. "مرحاض" يُنقد شاب مغربي من موت محقق خلال عملية دهس برشلونة.. قصة غير متوقعة لمغربي نجا

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بسبب انتشار المجرمين في حي مولاي رشيد بالبيضاء..أصحاب الطاكسيات دارو وقفة احتجاجية

بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 23:05 بسبب انتشار المجرمين في حي مولاي رشيد بالبيضاء..أصحاب الطاكسيات دارو وقفة احتجاجية | حوادث و حقوق
بسبب انتشار المجرمين في حي مولاي رشيد بالبيضاء..أصحاب الطاكسيات دارو وقفة احتجاجية
شهد حي الفلاح الموجود على مستوى مقاطعة حي مولاي رشيد يومه الخميس، تنظيم العشرات من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة لوقفة احتجاجية، طالبوا من خلالها السلطات والمصالح الأمنية بحمايتهم من بعض العناصر

"شوف تيفي"

شهد حي الفلاح  الموجود على مستوى مقاطعة حي مولاي رشيد يومه الخميس، تنظيم العشرات من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة لوقفة احتجاجية، طالبوا من خلالها السلطات والمصالح الأمنية بحمايتهم من بعض العناصر الإجرامية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المحتجين، عبروا عن استنكارهم الشديد لما يقع لهم بشكل يومي بحي مولاي رشيد، موضحين بأن العديد منهم تعرض للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأكد المصدر ذاته أن المحتجين، طالبوا كذلك بمنع عمل الدراجات النارية "تريبورتور"، بسبب تعرضهم للتهديد من أصحابها بتخريب سيارات الأجرة التي تستخدم معهم طريقا مشتركا.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية السلطات العناصر الإجرامية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو.. شاب يحاول الإنتحار وسط بلدية تاوريرت | حوادث و حقوق

بالفيديو.. شاب يحاول الإنتحار وسط بلدية تاوريرت

جد صادم .. بعد وفاة مروض الأفاعي بمرتيل..وفاة دركي بعد تعرضه للدغة أفعى بالصويرة | حوادث و حقوق

جد صادم .. بعد وفاة مروض الأفاعي بمرتيل..وفاة دركي بعد تعرضه للدغة أفعى بالصويرة

حصري بالصور .. ردوا بالكم..انقلاب سيارة بطريق فاس بطريقة مروعة وها علاش | حوادث و حقوق

حصري بالصور .. ردوا بالكم..انقلاب سيارة بطريق فاس بطريقة مروعة وها علاش

إصابة سياح أجانب في حادثة سير بأكادير... وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

إصابة سياح أجانب في حادثة سير بأكادير... وهاشنو وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شابة من افريقيا جنوب الصحراء..لاحت حوايجها و بغات تنتاحر وهاشنو وقع ليها منين جاو البوليس فكازا | خارج البلاطو
منذ 12 دقيقة

شابة من افريقيا جنوب الصحراء..لاحت حوايجها و بغات تنتاحر وهاشنو وقع ليها منين جاو البوليس فكازا

خبر اليوم: الحسابات الفلكية تكشف عن يوم عيد الأضحى بالمغرب | خبر اليوم

خبر اليوم: الحسابات الفلكية تكشف عن يوم عيد الأضحى بالمغرب

شباط لشوف تيفي: سأترشح لولاية ثانية التزاما لروح الديمقراطية | خارج البلاطو

شباط لشوف تيفي: سأترشح لولاية ثانية التزاما لروح الديمقراطية

سجين سابق يُفجرها و بوجه مكشوف..سيدنا عاطينا حقوقنا و لكن المسؤولين عذبونا و قتلونا بالجوع فهاذ السجن و بالدليل | بــووز

سجين سابق يُفجرها و بوجه مكشوف..سيدنا عاطينا حقوقنا و لكن المسؤولين عذبونا و قتلونا بالجوع فهاذ السجن و بالدليل

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بسبب انتشار المجرمين في حي مولاي رشيد بالبيضاء..أصحاب الطاكسيات دارو وقفة احتجاجية | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

بسبب انتشار المجرمين في حي مولاي رشيد بالبيضاء..أصحاب الطاكسيات دارو وقفة احتجاجية

إدارة مستشفى ابن رشد بالبيضاء تكشف حقيقة إهمال مريضة مصابة بمرض السرطان | مجتمع

إدارة مستشفى ابن رشد بالبيضاء تكشف حقيقة إهمال مريضة مصابة بمرض السرطان

الداخلية تكشف ثغرات تقرير ال AMDH حول أحدات الخميس الأسود بالحسيمة | بوليتيك

الداخلية تكشف ثغرات تقرير ال AMDH حول أحدات ''الخميس الأسود'' بالحسيمة

شاهد أبطال مسلسل سامحيني شحال كيتعدبو فالمكياج وعمليات التجميل | بووز

شاهد أبطال مسلسل سامحيني شحال كيتعدبو فالمكياج وعمليات التجميل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.