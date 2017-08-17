بسبب انتشار المجرمين في حي مولاي رشيد بالبيضاء..أصحاب الطاكسيات دارو وقفة احتجاجية ﻿

شهد حي الفلاح الموجود على مستوى مقاطعة حي مولاي رشيد يومه الخميس، تنظيم العشرات من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة لوقفة احتجاجية، طالبوا من خلالها السلطات والمصالح الأمنية بحمايتهم من بعض العناصر

"شوف تيفي"

شهد حي الفلاح الموجود على مستوى مقاطعة حي مولاي رشيد يومه الخميس، تنظيم العشرات من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة لوقفة احتجاجية، طالبوا من خلالها السلطات والمصالح الأمنية بحمايتهم من بعض العناصر الإجرامية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المحتجين، عبروا عن استنكارهم الشديد لما يقع لهم بشكل يومي بحي مولاي رشيد، موضحين بأن العديد منهم تعرض للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأكد المصدر ذاته أن المحتجين، طالبوا كذلك بمنع عمل الدراجات النارية "تريبورتور"، بسبب تعرضهم للتهديد من أصحابها بتخريب سيارات الأجرة التي تستخدم معهم طريقا مشتركا.