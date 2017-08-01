 إدارة مستشفى ابن رشد بالبيضاء تكشف حقيقة إهمال مريضة مصابة بمرض السرطان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إدارة مستشفى ابن رشد بالبيضاء تكشف حقيقة إهمال مريضة مصابة بمرض السرطان | مجتمع

إدارة مستشفى ابن رشد بالبيضاء تكشف حقيقة إهمال مريضة مصابة بمرض السرطان

الداخلية تكشف ثغرات تقرير ال AMDH حول أحدات الخميس الأسود بالحسيمة | بوليتيك

الداخلية تكشف ثغرات تقرير ال AMDH حول أحدات ''الخميس الأسود'' بالحسيمة

شاهد أبطال مسلسل سامحيني شحال كيتعدبو فالمكياج وعمليات التجميل | بووز

شاهد أبطال مسلسل سامحيني شحال كيتعدبو فالمكياج وعمليات التجميل

حصاد يقف على استعدادات مدارس العالم القروي للدخول المدرسي | بووز

حصاد يقف على استعدادات مدارس العالم القروي للدخول المدرسي

بالفيديو.. شاب يحاول الإنتحار وسط بلدية تاوريرت | حوادث و حقوق

بالفيديو.. شاب يحاول الإنتحار وسط بلدية تاوريرت

فيديو خطير و حصري من برشلونة..شوفو كيفاش البوليس كيقلبو على الإرهابي لي دهس مواطنين بشاحنة  | دولي

فيديو خطير و حصري من برشلونة..شوفو كيفاش البوليس كيقلبو على الإرهابي لي دهس مواطنين بشاحنة 

جد صادم .. بعد وفاة مروض الأفاعي بمرتيل..وفاة دركي بعد تعرضه للدغة أفعى بالصويرة | حوادث و حقوق

جد صادم .. بعد وفاة مروض الأفاعي بمرتيل..وفاة دركي بعد تعرضه للدغة أفعى بالصويرة

عاجل و حصري.. مرحاض يُنقد شاب مغربي من موت محقق خلال عملية دهس برشلونة.. قصة غير متوقعة لمغربي نجا بأعجوبة من الحادث الإرهابي | مجتمع

عاجل و حصري.. "مرحاض" يُنقد شاب مغربي من موت محقق خلال عملية دهس برشلونة.. قصة غير متوقعة لمغربي نجا

عاجل.. هذا ما وقع لكريستيانو رونالدو بعد اعتداء برشلونة الإرهابي | دولي

عاجل.. هذا ما وقع لكريستيانو رونالدو بعد اعتداء برشلونة الإرهابي

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

إدارة مستشفى ابن رشد بالبيضاء تكشف حقيقة إهمال مريضة مصابة بمرض السرطان

بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 23:02 إدارة مستشفى ابن رشد بالبيضاء تكشف حقيقة إهمال مريضة مصابة بمرض السرطان | مجتمع
إدارة مستشفى ابن رشد بالبيضاء تكشف حقيقة إهمال مريضة مصابة بمرض السرطان
نفت إدارة المستشفى الجامعي ابن رشد في بيان لها، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه المعلومات التي نشرت مؤخرا في بعض المنابر الإعلامية بخصوص الوضعية الصحية للسيدة '' أ.ر'' التي تتابع علاجها بمصلحة الأنكولوجيا

"شوف تيفي"



نفت إدارة المستشفى الجامعي ابن رشد في بيان لها، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه المعلومات التي نشرت مؤخرا في بعض المنابر الإعلامية بخصوص الوضعية الصحية للسيدة " أ.ر" التي تتابع علاجها بمصلحة الأنكولوجيا بمستشفى ابن رشد.


وأوضح "البيان" أن إدارة المستشفى، استغربت للمعلومات التي تم إيرادها بخصوص الوضع الصحي للمعنية بالأمر، حيث أن المصلحة المشرفة على علاجها تتوفر على ملف طبي يوضح وضعها الصحي بشكل مفصل، ويفند بشكل كلي ما تم الترويج له على مستوى اللامبالاة وعدم العناية و تقديم العلاجات اللازمة للمعنية بالأمر، التي تم استشفاؤها بمصلحة الأنكولوجيا بمستشفى ابن رشد، حيث استفادت من جميع العلاجات و الفحوصات التكميلية اللازمة.


وأكد البيان أن السيدة " أ.ر" استفادت من تشخيص دقيق لحالتها الصحية، حيث تم إخضاعها للتحاليل المخبرية، الفحص بالسكانير على مستوى الصدر و البطن، إضافة الى التصوير الإشعاعي للعظام، و كما هو معمول به دوليا و كذا على صعيد مصلحة أمراض السرطان، فقد تمت دراسة ملفها الطبي من طرف فريق طبي متعدد التخصصات، الذي قرر بداية العلاج بإخضاع المعنية لحصص من العلاج الكيميائي، والتي تمت على التوالي خلال الشهور مارس ، أبريل و ماي من سنة 2017 ، و أعقبها تقييم طبي لوضعها الصحي ( السكانير ....) من طرف نفس الفريق الطبي، حيث أوصى هذا الأخير بإخضاع المعنية لعملية استئصال العضو المريض، الشيء الذي رفضته المريضة بتاريخ 23 يونيو 2017، وبالموازاة مع ذلك ، استفادت المريضة من العلاجات الموضعية وحصتين من العلاج الكيميائي خلال شهري يونيو و يوليوز ، حيث ما تزال تتابع علاجها حسب المواعيد المبرمجة ، وآخرها خضوعها لفحص بتاريخ 03 غشت 2017، و الذي تبين من خلاله أن حالتها الصحية مستقرة كما هو مدون في ملفها الطبي، وقد قرر الفريق الطبي إخضاعها لحصة سادسة من العلاج الكيميائي، و هو الأمر الذي تمت برمجته فعلا في إطار متابعة علاجها بمصلحة أمراض السرطان.

وختمت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد ، بيانها بالإشارة إلى أن الملف الطبي للمعنية موضوع رهن إشارة الجهات المختصة .

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي العلاج الكيماوي مستشفى ابن رشد الوضعية الصحية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل و حصري.. مرحاض يُنقد شاب مغربي من موت محقق خلال عملية دهس برشلونة.. قصة غير متوقعة لمغربي نجا بأعجوبة من الحادث الإرهابي | مجتمع

عاجل و حصري.. "مرحاض" يُنقد شاب مغربي من موت محقق خلال عملية دهس برشلونة.. قصة غير متوقعة لمغربي نجا بأعجوبة من الحادث الإرهابي

تقريرصادم: المغرب يحتضن عشرات الألاف من الشيعة وألاف المسيحيين ويطالبون بحقوقهم والحد من التحرش الحكومي | مجتمع

تقريرصادم: المغرب يحتضن عشرات الألاف من الشيعة وألاف المسيحيين ويطالبون بحقوقهم والحد من ''التحرش الحكومي''

انتعاش السياحة بمدينة الحسيمة | مجتمع

انتعاش السياحة بمدينة الحسيمة

جلسة مرحة بين بنكيران والكوميدي الشرقاوي مقلد بنكيران | مجتمع

جلسة مرحة بين بنكيران والكوميدي الشرقاوي مقلد بنكيران

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شابة من افريقيا جنوب الصحراء..لاحت حوايجها و بغات تنتاحر وهاشنو وقع ليها منين جاو البوليس فكازا | خارج البلاطو
منذ 8 دقائق

شابة من افريقيا جنوب الصحراء..لاحت حوايجها و بغات تنتاحر وهاشنو وقع ليها منين جاو البوليس فكازا

خبر اليوم: الحسابات الفلكية تكشف عن يوم عيد الأضحى بالمغرب | خبر اليوم

خبر اليوم: الحسابات الفلكية تكشف عن يوم عيد الأضحى بالمغرب

شباط لشوف تيفي: سأترشح لولاية ثانية التزاما لروح الديمقراطية | خارج البلاطو

شباط لشوف تيفي: سأترشح لولاية ثانية التزاما لروح الديمقراطية

سجين سابق يُفجرها و بوجه مكشوف..سيدنا عاطينا حقوقنا و لكن المسؤولين عذبونا و قتلونا بالجوع فهاذ السجن و بالدليل | بــووز

سجين سابق يُفجرها و بوجه مكشوف..سيدنا عاطينا حقوقنا و لكن المسؤولين عذبونا و قتلونا بالجوع فهاذ السجن و بالدليل

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

إدارة مستشفى ابن رشد بالبيضاء تكشف حقيقة إهمال مريضة مصابة بمرض السرطان | مجتمع
منذ 3 دقائق

إدارة مستشفى ابن رشد بالبيضاء تكشف حقيقة إهمال مريضة مصابة بمرض السرطان

الداخلية تكشف ثغرات تقرير ال AMDH حول أحدات الخميس الأسود بالحسيمة | بوليتيك

الداخلية تكشف ثغرات تقرير ال AMDH حول أحدات ''الخميس الأسود'' بالحسيمة

شاهد أبطال مسلسل سامحيني شحال كيتعدبو فالمكياج وعمليات التجميل | بووز

شاهد أبطال مسلسل سامحيني شحال كيتعدبو فالمكياج وعمليات التجميل

حصاد يقف على استعدادات مدارس العالم القروي للدخول المدرسي | بووز

حصاد يقف على استعدادات مدارس العالم القروي للدخول المدرسي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.