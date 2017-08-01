إدارة مستشفى ابن رشد بالبيضاء تكشف حقيقة إهمال مريضة مصابة بمرض السرطان ﻿

نفت إدارة المستشفى الجامعي ابن رشد في بيان لها، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه المعلومات التي نشرت مؤخرا في بعض المنابر الإعلامية بخصوص الوضعية الصحية للسيدة '' أ.ر'' التي تتابع علاجها بمصلحة الأنكولوجيا

"شوف تيفي"





نفت إدارة المستشفى الجامعي ابن رشد في بيان لها، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه المعلومات التي نشرت مؤخرا في بعض المنابر الإعلامية بخصوص الوضعية الصحية للسيدة " أ.ر" التي تتابع علاجها بمصلحة الأنكولوجيا بمستشفى ابن رشد.



وأوضح "البيان" أن إدارة المستشفى، استغربت للمعلومات التي تم إيرادها بخصوص الوضع الصحي للمعنية بالأمر، حيث أن المصلحة المشرفة على علاجها تتوفر على ملف طبي يوضح وضعها الصحي بشكل مفصل، ويفند بشكل كلي ما تم الترويج له على مستوى اللامبالاة وعدم العناية و تقديم العلاجات اللازمة للمعنية بالأمر، التي تم استشفاؤها بمصلحة الأنكولوجيا بمستشفى ابن رشد، حيث استفادت من جميع العلاجات و الفحوصات التكميلية اللازمة.



وأكد البيان أن السيدة " أ.ر" استفادت من تشخيص دقيق لحالتها الصحية، حيث تم إخضاعها للتحاليل المخبرية، الفحص بالسكانير على مستوى الصدر و البطن، إضافة الى التصوير الإشعاعي للعظام، و كما هو معمول به دوليا و كذا على صعيد مصلحة أمراض السرطان، فقد تمت دراسة ملفها الطبي من طرف فريق طبي متعدد التخصصات، الذي قرر بداية العلاج بإخضاع المعنية لحصص من العلاج الكيميائي، والتي تمت على التوالي خلال الشهور مارس ، أبريل و ماي من سنة 2017 ، و أعقبها تقييم طبي لوضعها الصحي ( السكانير ....) من طرف نفس الفريق الطبي، حيث أوصى هذا الأخير بإخضاع المعنية لعملية استئصال العضو المريض، الشيء الذي رفضته المريضة بتاريخ 23 يونيو 2017، وبالموازاة مع ذلك ، استفادت المريضة من العلاجات الموضعية وحصتين من العلاج الكيميائي خلال شهري يونيو و يوليوز ، حيث ما تزال تتابع علاجها حسب المواعيد المبرمجة ، وآخرها خضوعها لفحص بتاريخ 03 غشت 2017، و الذي تبين من خلاله أن حالتها الصحية مستقرة كما هو مدون في ملفها الطبي، وقد قرر الفريق الطبي إخضاعها لحصة سادسة من العلاج الكيميائي، و هو الأمر الذي تمت برمجته فعلا في إطار متابعة علاجها بمصلحة أمراض السرطان.



وختمت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد ، بيانها بالإشارة إلى أن الملف الطبي للمعنية موضوع رهن إشارة الجهات المختصة .



