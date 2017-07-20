الداخلية تكشف ثغرات تقرير ال AMDH حول أحدات ''الخميس الأسود'' بالحسيمة ﻿

كشف مصدر مأذون بوزارة الداخلية أن التقرير الذي أنجزه، مؤخرا، فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط حول ما يسمى ب''انتهاكات حقوق الإنسان'' المنسوبة لقوات الأمن على هامش الأحداث التي عرفتها

شوف تيفي





كشف مصدر مأذون بوزارة الداخلية أن التقرير الذي أنجزه، مؤخرا، فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط حول ما يسمى ب"انتهاكات حقوق الإنسان" المنسوبة لقوات الأمن على هامش الأحداث التي عرفتها مسيرة يوم 20 يوليوز 2017 الممنوعة بقوة القانون، يبقى "إفترائيا بشكل حقيقي، حيث انتقل من نقل المعلومة وتقريبها للرأي العام إلى اختلاقها جملة وتفصيلا".



وحسب نفس المصدر، فان مضمون التقرير الجمعية، جاء "متحيزا وتعوزه الأدلة ومخلا بشروط الموضوعية المفترضة في إنجاز مثل هذه التقارير، وكان مليئا بمعلومات غير دقيقة وعارية من الصحة، وجاءت الاستنتاجات متسرعة وكانت الإسقاطات مبالغ فيها، مع غض الطرف على حالات كان لزاما على المنظمة أن تتطرق إليها".



وأضاف ذات المصدر، أنه بعد تشخيص النقط المتضمنة في تقرير فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، نخلص لعدة إستنتاجات، حيث أن الدستور يكفل حرية التجمع والتظاهر وفق تقرير الجمعية، لكن في المقابل، فإن ممارسة هذا الحق ينظمه القانون، لذا فتنظيم مسيرة ما يقتضي مبدئيا موافقة الجهة صاحبة الاختصاص، كما أن قانون الحريات العامة يشترط وجوبا التقدم بطلب ترخيص من طرف اربعة (04) أشخاص قاطنين بنفس المدينة (أشخاص معلومين) إلى السلطة الإدارية الممثلة في عامل الإقليم، بينما يبقى للسلطة المختصةالحق في منع أي تجمع أو تظاهرة ترى بأنهاتشكل مسابالنظام العام أو تهديدا للأمن العام".



ووفق ذات المصدر، "ففي حالة مسيرة 20 يوليوز لم يكن هناك أي طلب مقدم للسلطة الادارية وبالتالي اعتبرت مسيرة ممنوعة، لأنها لم تحترم القانون، بينما القوات العمومية هي قوات مكلفة بإنفاذ القانون ولهذا تعاملت مع المنع على أرض الواقع بعدما أنذرت المتظاهرين وتدخلت لفظ محاولات تنظيم المسيرة في إطار ما يكفله حفظ النظام وحفظ أمن المواطنين والممتلكات العامةوالخاصة، لذا فمنع مسيرة 20 يوليوز كان موضوع بلاغ وزارة الداخلية التي شرحت فيه الأسباب التي كانت وراء هدا القرار".



ونفى ذات المصدر، "تسجيل أي تضييق اتجاه الصحفيين الأجانب والوطنيين الذين تنقلوا بكل حرية إلى مدينة الحسيمة من أجل تغطية مجريات المسيرة الممنوعة، وما التواجدالكثيف للصحفيين ووسائل الاعلام الوطنية والدولية بالمنطقة والعدد الهائل من المقالات والربورتاجات والحوارات التي تم إنجازها بخصوص أحداث الحسيمة ونواحيها منذانطلاق هذه الأحداث الأخيرة دليل على احترام حرية الصحافة بالمغرب، موضحا بأن اعتقال حميد المهداوي لا يكتسي أي طابع سياسي".





وتابع ذات المصدر قراءته لتقرير المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مؤكدا بأنها "لم تحترم سرية التحقيق، بحيث جزمت كل الجزم أن القوات العمومية هي المسؤولة عن وفاة المرحوم عماد العتابي من دون تقديم ولو حجة واحدة، خصوصا وأن الملف لا زال قيد التحقيق وتحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، موضحا بأن "القوات العمومية لهاالحق في استعمال الوسائل المخولة لها قانونيا وذلك بمجرد ما يتم المساس بالنظام العام وأرواح وممتلكات المواطنين".





وإستنادا لذات المصدر، "فحينما نتحدث عن الحق في الحياة فإننا نتحدث عن طرفين على قدم من المساواة، المواطن المتظاهر من جهة وعنصر حفظ النظام العام من جهة ثانية، فهذا الأخير بدوره يبقى مواطنا له نفس الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، كما يجب التذكير في هذا الباب بمبدأ الدفاع الشرعي الذي يبقى مكفولا لأفراد قوات حفظ النظام العام حينما تصبح حياتهم أو حياة الغير أو الممتلكات في خطر، علما أن هذا المبدأ يكتسي طابع الكونية ولا اختلاف عن مشروعيته شريطة أن يكون رد الاعتداء يتناسب والفعل المرتكب".





وكشف ذات المصدر، أن "معدي هذا التقرير نسوا أوتناسوا الإشارة إلى العنف الذي مورس في حق القوات العمومية، كما أغفلوا المعاناة التي تكبدتها هذه القوات في سبيل حماية الوطن، الأرواح والممتلكات...ولم يشير وا البتة إلى انضباط عناصر قوات الأمن وحرصهم على تطبيق القانون، بل حملوا لهذه القوات مسؤولية وقائع العنف التي سجلت بالمنطقة ونسبوا إليها كل التجاوزا، فعلى هامش الأحداث المؤلمة ليوم 20/07/2017 بالحسيمة والنواحي، قامت المصالح الأمنية باعتقال 359 شخص، من بينهم 18 تم وضعهم تحت الحراسة النظرية، 02 قاصرين تحت المراقبة و21 قدموافي حالت سراح، وهدا ما يفيد أن كل تلك الاجراءات قد تمت في إطار الاحترام الصريح للنصوص والمساطر القانونية المعمول بها في هذا الصدد، علما أن

أي تجاوز محتمل لعناصر القوات العمومية يكون موضوع تحقيق إداري أو حتى قضائي متى اقتضى ذلك الأمر".



وقال ذات المصدر معلقا على حرية التنقل التي سجلنها المنظمة الحقوقية في تقريرها، بالقول "أنه يجب التمييز بين المس بحرية التنقل الذي يشكلخرقاللدستور، سيما وأن الوثيقةالدستوريةتكفلحرية التنقل والتجول عبر ربوع المملكة من دون أدنى قيد أو شرط، وبين الطرق والوسائل الاحترازية التي تتخذها الإدارة من اجل حماية النظام العام، من قبيل وضع سدود للمراقبة، اغلاق بعض الممرات والأزقة، حيث في إطار عملها الاستباقي، تعمل قوات حفظ النظام على إنشاء سدود للمراقبة وذلك من أجل تحييد وإبعاد الأشخاص دوي النوايا السيئة وإلقاء القبض على المبحوث عنهم، حيث يبقى هذا الفعل عملا روتينيا لدى الأجهزة الأمنية".



وإختتم المؤذون إفاذته بالطرق لنقطة التعذيب التي أثيرت مصرحا بالقول" إن أي عاقل أو مؤمن بمؤسسات الدولة الديمقراطية لا يمكنه وصف آثار عنف على بعض المتظاهرين أثناء تجمعات غير مرخص بها أصلا بمثابة تعذيب فيحقهم، فقوة الردع(force de dissuasion) تبقى وسيلة مشروعة بيد السلطة التنفيذية متى استعملتها بالشكل الملائم والمناسب وفي إطار الغايات المخصصة لها من حماية للنظام العام بمكوناته المختلفة وكذا أرواح وممتلكات المواطنين. فخطورة الأفعال التخريبية المرتكبة من طرف المحتجين هي التي دفعت بالقوات الأمنية بالرد وفقا للبروتوكول الأمني المتعارف عليه لمواجهة مثل تلك الحالات الشاذة، حبث إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط يتسم بطغيان الذاتية ويفتقر لأدلة ملموسة، حيث يرتكز على حجج واهية، وهو ما يؤكد على الطابع المغلوط للمزاعم التي وردت فيه، لأن التقرير في مجمله يشكل استمرارا لنهج هذه المنظمة الحقوقية التي دأبت على الاستهداف المجاني للمؤسسات الوطنية والركب على الأحداث التي تعرفها البلاد واستغلالها، كما هو شأن الأحداث المؤلمة التي وقعت يوم 20 يوليوز 2017 بالحسيمة".



كما أن المنهجية التي اعتمدتها المنظمة في ديباجة هدا التقرير تفتقد للدقة وتندرج ضمن مقاربة عدمية تخرج عن الإجماع الوطني والتي ما فتئ ينتهجها مسؤولو حزب النهج الديموقراطي الذين يبسطون سيطرتهم على الهيئات التقريرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.



وإستنكر نفس المصدر تجاهل المنظمة المستمر في تقاريرها وتصريحاتها، لمعايير الدقة والموضوعية والنزاهة عند تعرضها للمؤسسات الوطنية، حيث ما فتأت تقفز على حقيقة الحراك بالريف وتتغاضى عن حالات الاعتداءات التي سُجِّلت في صفوف قوات الأمن، وعدم اشارتها لدرجة ضبط النفس التي تحلت بها عناصر الأمن رغم قرار منع مسيرة 20 يوليوز.



وذَكَّر المصدر ذاته بالبيان الصحفي الصادر عن المكتب الجهوي لمنظمة العفو الدولية بتونس حول الوضع بالحسيمة، "الذي استلهم مضمونه من الافتراءات المتضمنة في تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تستهدف بشكل مجاني البلاد، معبئة في ذلك جهات خارجية معروفة بعدائها للمغرب، كما هو شأن "منظمة العفو الدولية" و "مراسلون بلاحدود"، إضافة إلى الشركاء الاقتصاديين إلى المغرب، كالاتحاد الأوروبي الذي طلب منه مسؤولو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراجعة اتفاق الوضع المتقدم المبرم مع المغرب ، لا لشيء إلا للمس بمصالح البلاد والشعب المغربي".





