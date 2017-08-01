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عاجل و حصري.. "مرحاض" يُنقد شاب مغربي من موت محقق خلال عملية دهس برشلونة.. قصة غير متوقعة لمغربي نجا بأعجوبة من الحادث الإرهابي

بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 21:40 عاجل و حصري.. مرحاض يُنقد شاب مغربي من موت محقق خلال عملية دهس برشلونة.. قصة غير متوقعة لمغربي نجا بأعجوبة من الحادث الإرهابي | مجتمع
عاجل و حصري.. "مرحاض" يُنقد شاب مغربي من موت محقق خلال عملية دهس برشلونة.. قصة غير متوقعة لمغربي نجا بأعجوبة من الحادث الإرهابي
بنبرة حزينة تحكي لمياء موسى، مغربية مقيمة باسبانيا شقيقة شاب مغربي نجا بأعجوبة من موت محقق خلال عملية دهس وسط برشلونة يومه الخميس.

 

شوف تيفي:م غطاس

بنبرة حزينة تحكي لمياء موسى، مغربية مقيمة باسبانيا شقيقة شاب مغربي نجا بأعجوبة من موت محقق خلال عملية دهس وسط برشلونة يومه الخميس.

و كشفت لمياء في حديث لشوف تيفي، أنها مستقرة ببرشلونة و قد حل شقيقها قبل يومين بإسبانيا في عطلة يقضيها تمتد لأسبوع لزيارتها و أيضا لمتابعة كأس السوبر الإسباني الذي جرى أمس الأربعاء بين الريال و البارصا،ليعيش اليوم أسوء لحظة في حياته.

لمياء، صرحت لـ"شوف تيفي"، أن شقيقها البالغ من العمر 25 سنة أصيب بصدمة فقد من خلالها القدرة على النطق بعدما كان وسط المقهى الذي كان مسرحا للعملية الإرهابية التي استهدفت اسبانيا اليوم ،و بعدما دخل المرحاض خرج على وقع الصراخ و الدماء و أشلاء بشرية متناثرة في كل مكان.

لمياء أكدت أن شقيقها لم يصب في الحادث لكنه مصدوم من هول الفاجعة التي كادت لولا الألطاف أن تودي بحياته.

هذا و قد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسؤوليته عن الاعتداء الذي خلف 13 قتيلا في برشلونة، وذلك في بيان بثته وكالة أعماق التابعة للتنظيم ونقله المركز الأميركي لرصد المواقع الجهادية .


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