عاجل.. هذا ما وقع لكريستيانو رونالدو بعد اعتداء برشلونة الإرهابي ﻿

صرح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري الاسباني لكرة القدم أنه أصيب ب''الذهول'' على غرار عالم الرياضة في اسبانيا بعد اعتداء برشلونة الخميس والذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية،

"شوف تيفي"

صرح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري الاسباني لكرة القدم أنه أصيب ب"الذهول" على غرار عالم الرياضة في اسبانيا بعد اعتداء برشلونة الخميس والذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وذهب ضحية التفجير بالشاحنة في حي رامبلاس السياحي للمشاة في برشلونة بعد ظهر الخميس 13 قتيلا وأكثر من 50 جريحا، حسب آخر حصيلة غير نهائية.

وغرد رونالدو عبر تويتر حسب الوكالة الفرنسية: "لقد اذهلتني الأخبار الواردة من برشلونة. كل دعمي وتضامني لعائلات وأصدقاء الضحايا".

وفي عبارات مماثلة تقريبا، عبر نجما كرة المضرب وكرة السلة الاسبانيان رافايل نادال وباو غاسول "عن حزنهما العميق لما حصل في برشلونة".

بدوره، قال بطل العالم للدراجات النارية في فئة موتو جي بي ثلاث مرات مارك ماركيز انه اصيب "بالصدمة" جراء هذا الاعتداء الذي جعله "خائر القوى".

من جانبه، قال قائد فريق ريال مدريد لكرة القدم سيرخيو راموس "لا للارهاب. لا لديكتاتورية الخوف"، في حين أصدر النادي الملكي بيانا عبر فيه عن "ذهوله".

وحذا برشلونة حذو غريمه، وقال في بيان "بقلب مثقل من هذا الاعتداء الذي وقع في مدينتنا.. كل قوتنا وتقديرنا للضحايا والاقرباء وسكان برشلونة".

من جهته، علق نادي فياريال تقديم مهاجمه الجديد الكولومبي كارلوس باكا "في اشارة نضال" ضد هذا الاعتداء.