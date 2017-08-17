 عاجل.. هذا ما وقع لكريستيانو رونالدو بعد اعتداء برشلونة الإرهابي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. هذا ما وقع لكريستيانو رونالدو بعد اعتداء برشلونة الإرهابي | دولي

عاجل.. هذا ما وقع لكريستيانو رونالدو بعد اعتداء برشلونة الإرهابي

عاجل.. تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى اعتداء برشلونة الإرهابي | دولي

عاجل.. تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى اعتداء برشلونة الإرهابي

شاهد بالفيديو.. اللقطات الأولى للقبض على المتورط في حادث دهس برشلونة | دولي

شاهد بالفيديو.. اللقطات الأولى للقبض على المتورط في حادث دهس برشلونة

عاجل:الشرطة الإسبانية تعتقل متهما آخر في عملية دهس وسط برشلونة | دولي

عاجل:الشرطة الإسبانية تعتقل متهما آخر في عملية دهس وسط برشلونة

عاجل.. نايضة في إسرائيل بسبب حادث برشلونة وها أشنو واقع | دولي

عاجل.. نايضة في إسرائيل بسبب حادث برشلونة وها أشنو واقع

شاهد الفرق بين ترجمة بي ان سبورت و ON SPORT لتصريح زيدان بعد الفوز باللقب(موقف محرج للمترجم على المباشر) | بووز

شاهد الفرق بين ترجمة بي ان سبورت و ON SPORT لتصريح زيدان بعد الفوز باللقب(موقف محرج للمترجم على

تقريرصادم: المغرب يحتضن عشرات الألاف من الشيعة وألاف المسيحيين ويطالبون بحقوقهم والحد من التحرش الحكومي | مجتمع

تقريرصادم: المغرب يحتضن عشرات الألاف من الشيعة وألاف المسيحيين ويطالبون بحقوقهم والحد من ''التحرش

تنبيه - حادثة ممكن توقع لأي واحد فينا في المصعد ردو بالكم خصوصا للصغار | بووز

تنبيه - حادثة ممكن توقع لأي واحد فينا في المصعد ردو بالكم خصوصا للصغار

حصري بالصور .. ردوا بالكم..انقلاب سيارة بطريق فاس بطريقة مروعة وها علاش | حوادث و حقوق

حصري بالصور .. ردوا بالكم..انقلاب سيارة بطريق فاس بطريقة مروعة وها علاش

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

عاجل.. هذا ما وقع لكريستيانو رونالدو بعد اعتداء برشلونة الإرهابي

بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 21:22 عاجل.. هذا ما وقع لكريستيانو رونالدو بعد اعتداء برشلونة الإرهابي | دولي
عاجل.. هذا ما وقع لكريستيانو رونالدو بعد اعتداء برشلونة الإرهابي
صرح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري الاسباني لكرة القدم أنه أصيب ب''الذهول'' على غرار عالم الرياضة في اسبانيا بعد اعتداء برشلونة الخميس والذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية،

"شوف تيفي"

 

صرح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري الاسباني لكرة القدم أنه أصيب ب"الذهول" على غرار عالم الرياضة في اسبانيا بعد اعتداء برشلونة الخميس والذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وذهب ضحية التفجير بالشاحنة في حي رامبلاس السياحي للمشاة في برشلونة بعد ظهر الخميس 13 قتيلا وأكثر من 50 جريحا، حسب آخر حصيلة غير نهائية.

وغرد رونالدو عبر تويتر حسب الوكالة الفرنسية: "لقد اذهلتني الأخبار الواردة من برشلونة. كل دعمي وتضامني لعائلات وأصدقاء الضحايا".

وفي عبارات مماثلة تقريبا، عبر نجما كرة المضرب وكرة السلة الاسبانيان رافايل نادال وباو غاسول "عن حزنهما العميق لما حصل في برشلونة".

بدوره، قال بطل العالم للدراجات النارية في فئة موتو جي بي ثلاث مرات مارك ماركيز انه اصيب "بالصدمة" جراء هذا الاعتداء الذي جعله "خائر القوى".

من جانبه، قال قائد فريق ريال مدريد لكرة القدم سيرخيو راموس "لا للارهاب. لا لديكتاتورية الخوف"، في حين أصدر النادي الملكي بيانا عبر فيه عن "ذهوله".

وحذا برشلونة حذو غريمه، وقال في بيان "بقلب مثقل من هذا الاعتداء الذي وقع في مدينتنا.. كل قوتنا وتقديرنا للضحايا والاقرباء وسكان برشلونة".

من جهته، علق نادي فياريال تقديم مهاجمه الجديد الكولومبي كارلوس باكا "في اشارة نضال" ضد هذا الاعتداء.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي برشلونة النادي الملكي الضحايا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى اعتداء برشلونة الإرهابي | دولي

عاجل.. تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى اعتداء برشلونة الإرهابي

شاهد بالفيديو.. اللقطات الأولى للقبض على المتورط في حادث دهس برشلونة | دولي

شاهد بالفيديو.. اللقطات الأولى للقبض على المتورط في حادث دهس برشلونة

عاجل:الشرطة الإسبانية تعتقل متهما آخر في عملية دهس وسط برشلونة | دولي

عاجل:الشرطة الإسبانية تعتقل متهما آخر في عملية دهس وسط برشلونة

عاجل.. نايضة في إسرائيل بسبب حادث برشلونة وها أشنو واقع | دولي

عاجل.. نايضة في إسرائيل بسبب حادث برشلونة وها أشنو واقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شباط لشوف تيفي: سأترشح لولاية ثانية التزاما لروح الديمقراطية | خارج البلاطو
منذ 33 دقيقة

شباط لشوف تيفي: سأترشح لولاية ثانية التزاما لروح الديمقراطية

سجين سابق يُفجرها و بوجه مكشوف..سيدنا عاطينا حقوقنا و لكن المسؤولين عذبونا و قتلونا بالجوع فهاذ السجن و بالدليل | بــووز

سجين سابق يُفجرها و بوجه مكشوف..سيدنا عاطينا حقوقنا و لكن المسؤولين عذبونا و قتلونا بالجوع فهاذ السجن و بالدليل

نداء جد مؤثر..مصابة بتعفن الدم و خاصها تشري الدواء ..حالة مستعجلة من البيضاء لأصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة

نداء جد مؤثر..مصابة بتعفن الدم و خاصها تشري الدواء ..حالة مستعجلة من البيضاء لأصحاب القلوب الرحيمة

بالفيديو..طوبيس شعلات فيه العافية فكازا وهاشنو وقع | خارج البلاطو

بالفيديو..طوبيس شعلات فيه العافية فكازا وهاشنو وقع

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. هذا ما وقع لكريستيانو رونالدو بعد اعتداء برشلونة الإرهابي | دولي
منذ 5 دقائق

عاجل.. هذا ما وقع لكريستيانو رونالدو بعد اعتداء برشلونة الإرهابي

عاجل.. تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى اعتداء برشلونة الإرهابي | دولي

عاجل.. تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى اعتداء برشلونة الإرهابي

شاهد بالفيديو.. اللقطات الأولى للقبض على المتورط في حادث دهس برشلونة | دولي

شاهد بالفيديو.. اللقطات الأولى للقبض على المتورط في حادث دهس برشلونة

عاجل:الشرطة الإسبانية تعتقل متهما آخر في عملية دهس وسط برشلونة | دولي

عاجل:الشرطة الإسبانية تعتقل متهما آخر في عملية دهس وسط برشلونة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.