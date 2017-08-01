 تقريرصادم: المغرب يحتضن عشرات الألاف من الشيعة وألاف المسيحيين ويطالبون بحقوقهم والحد من ''التحرش الحكومي'' ﻿
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تقريرصادم: المغرب يحتضن عشرات الألاف من الشيعة وألاف المسيحيين ويطالبون بحقوقهم والحد من ''التحرش الحكومي''

بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 20:35 تقريرصادم: المغرب يحتضن عشرات الألاف من الشيعة وألاف المسيحيين ويطالبون بحقوقهم والحد من التحرش الحكومي | مجتمع
تقريرصادم: المغرب يحتضن عشرات الألاف من الشيعة وألاف المسيحيين ويطالبون بحقوقهم والحد من ''التحرش الحكومي''
المجتمع المغربي غير متسامح تجاه الأقليات الدينية ، والحكومة المغربية تستمر في فرض قيود على حريات الاعتقاد، هذا ما كشف عنه تقرير الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الحريات الدينية، والذي

''شوف تيفي''


المجتمع المغربي غير متسامح تجاه الأقليات الدينية ، والحكومة المغربية تستمر في فرض قيود على حريات الاعتقاد، هذا ما كشف عنه تقرير الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الحريات الدينية، والذي نشرته على موقعها الإلكتروني ، التقرير ذاته قال ان ساكنة المغرب التي تقدر ب33.7 مليون نسمة ، 99 في المائة من المغاربة يتبعون الدين الإسلامي السني، فيما تتوزع نسبة 1 في المائة على المسيحيين واليهود، المسلمين الشيعة والبهائيين والأحمديين.

التقرير الأخير الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي حسب ما نشرته جريدة الصباح في عددها اليوم قال ان عددا من المسيحيين المغاربة أكدوا في حديثهم لمعدي التقرير أن الأجهزة الحكومية ، المغربية ضغطت عليهم من أجل التخلي عن عقيدتهم ، مضيفا أن المسيحيين المغاربة والمسلمين الشيعة عبروا عن تخوفهم من التعرض '' للتحرش الحكومي'' مع العلم أن التقرير أقر أن المغرب يحتضن عشرات الألاف من الشيعة ، مضيفا أن العدد الإجمالي للمسيحيين المغاربة الذين يحضرون بانتظام للكنائس المنزلية ما بين ألف و3 ألاف.

هذا وقد ذكر التقرير أن القانون الجنائي المغربي يحضر كل محاولات غير المسلمين، الذين يسعون الى استقطاب المواطنين من الاسلام السني، ويعاقب كل من يوظف الإغراءات ، لزعزعة إيمان مسلم أو تحويله إلى دين آخر من 6 أشهر الى 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة تتراوح بين 200 و 500 درهم.



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شوف تيفي مسيحيين الشيعة الخارجية الأمريكية

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