حصري بالصور .. ردوا بالكم..انقلاب سيارة بطريق فاس بطريقة مروعة وها علاش ﻿

حادثة سير خطيرة شهدها قبل قليل من يومه الخميس، الطريق السيار الرابط بين مكناس وفاس، حيث انقلبت سيارة خفيفة تسوقها سيدة مسنة نقلت في حالة خطيرة على متن سيارة الإسعاف إلى المستعجلات.

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حادثة سير خطيرة شهدها قبل قليل من يومه الخميس، الطريق السيار الرابط بين مكناس وفاس، حيث انقلبت سيارة خفيفة تسوقها سيدة مسنة نقلت في حالة خطيرة على متن سيارة الإسعاف إلى المستعجلات.

وحسب شهود عيان من بعض السائقين فإن السيدة التي كانت تسوق سيارتها بسرعة لم تتحكم في المقود عند حاجز الأشغال في الطريق السيار مما أدى إلى انقلاب سيارتها عند منعطف خطير.

هذا ووجب أخذ الحيطة والحذر وتخفيف السرعة والانتباه إلى الإشارات الخاصة بالأشغال في الطرق السيارة، والتي توضع أحيانا بشكل عشوائي ومباغث مما قد يؤدي إلى حوادث مميتة.

