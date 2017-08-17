صورة تثير ضجة بالفايسبوك.. دخول مسجد الحسن الثاني بالفلوس ! ! ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، صورة، تظهر مطبوعا، يشير إلى أن على الراغبين في زيارة مسجد الحسن الثاني دفع مبلغ مالي تتراوح قيمته ما بين 30 و120 درهم.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، صورة، تظهر مطبوعا، يشير إلى أن على الراغبين في زيارة مسجد الحسن الثاني دفع مبلغ مالي تتراوح قيمته ما بين 30 و120 درهم.



وفور تداول صورة هذا المطبوع الذي لا يحتوي على ختم تابع لإدارة مسجد الحسن الثاني أو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تفاعل النشطاء بكثافة، حيث كذب العديد منهم مضمونه، داعين المسؤولين إلى فتح تحقيق للكشف عن صحته وأيضا عن هوية ناشري المطبوع.



ومن جهة أخرى، أكد نشطاء أن المغرب دولة إسلامية ومسجد الحسن الثاني هو مسجد جميع المغاربة من طنجة إلى الكويرة وبالتالي فإن الدخول إليه يستحيل أن يكون مقابل مبلغ مالي.

