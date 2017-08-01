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عاجل:إصابة سياح أجانب بأكادير وهاشنو وقع

بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 19:49 عاجل:إصابة سياح أجانب بأكادير وهاشنو وقع | حوادث و حقوق
عاجل:إصابة سياح أجانب بأكادير وهاشنو وقع
علم لدى السلطات المحلية لولاية أكادير أن سيارة خفيفة أصابت، اليوم الخميس بشارع المقاومة بأكادير، ثلاثة سياح أجانب بجروح طفيفة تم نقلهم على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة، والذي غادروه بعد


شوف تيفي:

علم لدى السلطات المحلية لولاية أكادير أن سيارة خفيفة أصابت، اليوم الخميس بشارع المقاومة بأكادير، ثلاثة سياح أجانب بجروح طفيفة تم نقلهم على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة، والذي غادروه بعد تلقيهم العلاجات الضرورية.

وأوضح المصدر ذاته، أن المعطيات الأولية تشير إلى أن السائق الذي يعاني من مرض الصرع دخل في غيبوبة مما أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة التي صدمت السياح الثلاثة، حيث تم نقله هو الآخر إلى المستشفى.

وأضاف أنه قد تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث
  

 

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