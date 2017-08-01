وفد الحجاج المكفوفين يتوجه إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج ﻿

غادر صباح اليوم الخميس مطار الرباط سلا، وفد الحجاج المكفوفين الذين أنعم عليهم أمير المؤمنين الملك محمد السادس بأداء مناسك الحج لهذه السنة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

غادر صباح اليوم الخميس مطار الرباط سلا، وفد الحجاج المكفوفين الذين أنعم عليهم أمير المؤمنين الملك محمد السادس بأداء مناسك الحج لهذه السنة.

ويضم الوفد 24 حاجا من مختلف مدن المملكة، تسهر على تأطيرهم المنظمة العلوية رعاية المكفوفين.

واستفاد أعضاء الوفد من كل الظروف الملائمة من تكوين وتأطير ، كما تم تزويدهم بمجموعة من التوجيهات من قبل العلماء والأطر الصحية، حتى يؤدوا مناسك الحج في ظروف جيدة.

وعبر عبد الجليل الكويتي، رئيس الوفد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لما يحيط به هذه الفئة الاجتماعية من بالغ الرعاية .

وقال إن كل التدابير اتخذت حتى تمر عملية الحج في أفضل الظروف، انطلاقا من المطار وخلال مدة الإقامة، أخذا بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة. من جهته ثمن العضو المستشار بمكتب المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بمكناس، محمد بن حدو، رعاية واهتمام أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهذه الفئة التي أبرز أنها استفادت من دورة تكوينية قبل التوجه إلى الديار المقدسة.

وأضاف أن المغرب كان سباقا إلى إرسال وفد من المكفوفين ومساعديهم إلى الديار المقدسة لأداء الحج، مبرزا أن المنظمة تتولى تهييء وتحضير الخدمات الضرورية لفائدة أعضاء الوفد من أجل تسهيل عملية القيام بمناسك الحج.

وعبر أحمد مام (الدار البيضاء)، أحد المستفيدين، عن سعادته البالغة للاستفادة من هذه المبادرة مبرزا الجهود الكبيرة التي يبذلها أطر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين من أجل مساعدة هذه الشريحة.