حصري.. مغاربة كانوا حاضرين خلال عملية الدهس ببرشلونة..وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين السياح ﻿

كشف مواطن مغربي يتواجد في هذه اللحظات من يومه الخميس بمدينة برشلونة الإسبانية، بأنه حضر رفقة سبعة مغاربة آخرين، واقعة دهس شاحنة صغيرة لحشد من الناس بساحة رامبلاس السياحية.



"شوف تيفي"



كشف مواطن مغربي يتواجد في هذه اللحظات من يومه الخميس بمدينة برشلونة الإسبانية، بأنه حضر رفقة سبعة مغاربة آخرين، واقعة دهس شاحنة صغيرة لحشد من الناس بساحة رامبلاس السياحية.

وأوضح المتحدث، في اتصال له مع "شوف تيفي" قبل قليل، أنه كان رفقة أصدقائه المغاربة بمقهى يوجد أمام الساحة المذكورة والتي حلوا بها زوال اليوم بعد حضورهم أمس فعاليات المباراة التي جمعت بين فريق برشلونة وريال مدريد، قبل أن يتفاجأ الجميع بشاحنة صغيرة وهي تدهس الناس بطريقة جد بشعة، ما أسفر عن سقوط 5 قتلى و أكثر من 10 مصابين، أغلبهم أجانب.



وأضاف المتحدث أن الحادث وقع لحظات بعد مغادرة أصدقائه الساحة السياحية التي التقطوا بها مجموعة من الصور التذكارية.

وعلاقة بالموضوع، أكد موقع "إلموندو" أن عدد قتلى عملية الدهس، وصل إلى 13 قتيلا، موضحا أن الشرطة تبحث عن شخصين تورطا في هذا الحادث، عقب فرارهما من الشاحنة.



