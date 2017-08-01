 إعتقال مستشار جماعي بإقليم اشتوكة أيت باها في ''حالة سكر طافح'' ﻿
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إعتقال مستشار جماعي بإقليم اشتوكة أيت باها في ''حالة سكر طافح''

بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 18:02 إعتقال مستشار جماعي بإقليم اشتوكة أيت باها في حالة سكر طافح | بوليتيك
إعتقال مستشار جماعي بإقليم اشتوكة أيت باها في ''حالة سكر طافح''
كشف مصدر مطلع لشوف تيفي، أن عناصر الدرك الملكي بإقليم أشتوكة أيت باها، قد أوقفت مستشارا جماعيا وعضوا بالغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، في حالة سكر طافح بإحدى الجبال ''بتاوجرارات'' مساء أمس الأربعاء

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع لشوف تيفي، أن عناصر الدرك الملكي بإقليم أشتوكة أيت باها، قد أوقفت مستشارا جماعيا وعضوا بالغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، في حالة سكر طافح بإحدى الجبال ''بتاوجرارات'' مساء أمس الأربعاء خلال حملة أمنية للدرك الملكي بالمنطقة.

وأوضح ذات المصدر، أن المعني بالأمر وضع تحت تدابير الحراسة النظرية، وأنه سيتم تقديمه أمام النيابة العامة خلال الساعات المقبلة بتهمة ''السكر العلني''، حيث تفاجأ عناصر الدرك الملكي بالمستشار الجماعي المعروف بالمنطقة وهو في حالة سكر طافح، إذ تم توقيفه رفقة العديد من المشتبه بهم في إطار حملة أمنية بالمنطقة.

وفي ذات السياق، تعيش جماعة أيت مزال بإقليم اشتوكة ايت باها، على وقع الشكايات بين أعضائها المنتخبين، حيث وضع مستشار جماعي شكاية رسمية لدى رجال الدرك الملكي يتهم زميله بالسب والقذف.


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