عاجل: شباط يرد على بلاغ الكيحل و بنحمزة و البقالي بهذه الطريقة و يؤكد ترشحه لولاية ثانية ﻿

قال حميد شباط، الأمين العام لحزب الإستقلال، من بلاغ ثلاثة أعضاء باللجنة التنفيذية والذين تبرؤوا من ترشحه لولاية ثانية على رأس حزب الإستقلال، مؤكدا بأن موقفهم ''يعكس الديموقراطية داخل الحزب وأن

شوف تيفي





قال حميد شباط، الأمين العام لحزب الإستقلال، من بلاغ ثلاثة أعضاء باللجنة التنفيذية والذين تبرؤوا من ترشحه لولاية ثانية على رأس حزب الإستقلال، مؤكدا بأن موقفهم ''يعكس الديموقراطية داخل الحزب وأن للأعضاء كامل الحق للتعبير عن موقفهم بكل حرية''.



وأضاف شباط في اتصال خص به ''شوف تيفي، أن الديموقراطية الداخلية وحرية التعبير عن الموقف من بين المبادئ التي بني عليها حزب الإستقلال، والتي ''ساعدته على الصمود أمام أعدائه لمدة 70 سنة''، موضحا بأن المشكل الحقيقي والذي لايمكن قبوله هو ''التدخل الخارجي''، أما النقاش الداخلي بين الإستقلاليين والإستقلاليات فهو صحي.



وصرح حميد شباط في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أنه متمسك بالترشح لولاية ثانية، مؤكدا بأن القانون الأساسي للحزب والديمقراطية ''تفرض مرشحين أو ثلاثة أو حتى خمسة'' لمنصب الأمين العام، موضحا بأن الحزب يحتاج للنقاش الداخلي ولتعدد المواقف لكن بين الإستقلاليين والإستقلاليات وليس من ''شخصية خارج الحزب''.





