عاجل ..البوليس كايقلب على الداودية وهاشنو دارت فكازا ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن حالة من الفوضى أحدثتها شابة تبلغ من العمر 18 سنة بعدما دخلت في نوبة هيستيرية بسبب تناولها مخدر القرقوبي يوم أمس الأربعاء بالدارالبيضاء.



شوف تيفي: م غ

علمت" شوف تيفي" أن حالة من الفوضى أحدثتها شابة تبلغ من العمر 18 سنة بعدما دخلت في نوبة هيستيرية بسبب تناولها مخدر القرقوبي يوم أمس الأربعاء بالدارالبيضاء.

و قد عمدت و في غياب تام عن وعيها الشابة (م،ك) الملقبة بالداودية ،بالاعتداء على سيدة بالسلاح الأبيض دون أي مبرر، كما سلبتها ما بحوزتها داخل قيسارية اسباتة و امتنعت الضحية عن تقديم شكاية نظرا للعلاقة التي تربطها بوالدة المعتدية.

و بالإضافة إلى ذلك، قامت الجانية التي تعيش رفقة والدتها بدون معيل ،بالعربدة في الحي الذي تقطن به ما دفع بعض السكان إلى الاتصال برجال الأمن.

وتُلقب الشابة التي فرت من مكان الحادث بالداودية،حيث تنحدر من نفس الحي الذي كانت تقطن به الفنانة زينة الداودية بالدرالبيضاء.





