الأمن والجيش يتدخلان لإنقاذ 31 مهاجرا سريا أغلبهم مغاربة بالقنيطرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' عن تدخل قوات من الأمن الوطني بمؤازرة من القوات المسلحة الملكية، لإنقاذ 31 مهاجرا سريا على متن قارب مطاطي.

شوف تيفي





علمت "شوف تيفي" عن تدخل قوات من الأمن الوطني بمؤازرة من القوات المسلحة الملكية، لإنقاذ 31 مهاجرا سريا على متن قارب مطاطي.



وحسل مصادر مطلعة، تدخلت صباح اليوم، المصالح الأمنية بولاية أمن طنجة بشاطئ "اشقار" بمؤازرة من عناصر القوات المسلحة الملكية، بعد جنوح قارب مطاطي على متنه 31 مرشح للهجرة السرية أغلبهم من جنسية مغربية.



ووفق ذات المصدر، صرح الضحايا أنهم انطلقوا منذ ثلاثة أيّام من سواحل مولاي بوسلهام بعد أدائهم لمبالغ مالية لشخص من مدينة القنيطرة و الذي فر هاربا بمجرد جنوح القارب لشواطئ مدينة طنجة .



وأضاف ذات المصدر، أن البحث جاري لتحديد هوية منظم الهجرة الغير الشرعية فيما سيتم الاستماع للمرشحين و الاستشارة مع النيابة العامة بشأنهم .





