يا ربي السلامة.. فاجعة طرقية: مقتل ثلاثة لاعبين ومدرب + صورة ﻿

لقي مدرب وثلاثة من لاعبي فريق ''مشعل حاسي مسعود'' لكرة القدم، حتفهم في حادث مرور وقع ليلة الأربعاء الخميس ببلدية ''أوماش'' في ولاية بسكرة، وذلك حسب ما كشف عنه موقع النهار الجزائري.



"شوف تيفي"



لقي مدرب وثلاثة من لاعبي فريق "مشعل حاسي مسعود" لكرة القدم، حتفهم في حادث مرور وقع ليلة الأربعاء الخميس ببلدية "أوماش" في ولاية بسكرة، وذلك حسب ما كشف عنه موقع النهار الجزائري.

وأوضح الموقع الجزائري أن مصالح الحماية المدنية، سجلت إصابة 49 شخصا، وهلاك 5 آخرين بعد اصطدام عنيف بين حافلة لنقل المسافرين مع شاحنة مقطوره، حيث كانت الحافلة متوجهة إلى عنابة بأبناء الفريق للمشاركة في دورة دولية بتونس.



وأكد ذات الموقع أن حرب الطرق، لا تزال تحصد المزيد من ضحايا الرياضة الجزائرية، حيث قتل ثلاثة لاعبين من نادي "سريع الحروش" لكرة اليد الأسبوع الماضي بمدينة سكيكدة.