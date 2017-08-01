مناصرو "حميد شباط" داخل اللجنة التنفيذية يطالبونه بعدم الترشح لولاية ثانية ﻿

أعلن ثلاثة أعضاء باللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، عن تبرئهم من ترشح حميد شباط الأمين العام الحالي للحزب، لولاية ثانية، حيث أصدر كل من ''عبد القادرالكيحل'' و''عادل بنحمزة'' و''عبد الله البقالي'' أعضاء

"شوف تيفي"



أعلن ثلاثة أعضاء باللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، عن تبرئهم من ترشح حميد شباط الأمين العام الحالي للحزب، لولاية ثانية، حيث أصدر كل من "عبد القادرالكيحل" و"عادل بنحمزة" و"عبد الله البقالي" أعضاء اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال بلاغا يعبرون فيه عن محاولاتهم المتكررة لإقناع حميد شباط عدم الترشح لولاية ثانية.



وأوضح القادة الثلاثة، أن قرارهم جاء تفاعلا مع "التطورات التي يعرفها حزب الاستقلال وهو يتجه نحو محطة المؤتمر الوطني السابع عشر، التي تقتضي كثيرا من الوضوح والشفافية في اتخاذ المواقف التعبير عنها"، حيث كشف الاعضاء باللجنة التنفيذية، بأن قرارهم، "هو وضع مصلحة الحزب فوق كل اعتبار، وفي جوهر هذه المصلحة..وحدة الحزب و الحفاظ على كيانه، مهما كانت الضربات الموجهة إليه، ومهما تعالت معاول الهدم التي تستهدفه، وكان تحليلنا و لايزال، هو تفويت الفرصة على كل الأطراف التي تتغي تحقيق ذلك الهدف وتلك الغاية" على حد قول البلاغ.



، والرهان على ذكاء المناضلات و المناضلين و التاريخ أيضا، لإعادة بناء الذات الحزبية وفق المبادئ و القيم التي أطرت عمل الحزب دائما، وأساسا حفاظا على كيان حزبي عاش كل مراحل النضال الوطني، سواء لتحقيق الاستقلال او لإستكمال مهام التحرير الوطني عبر قيام الدولة الديمقراطية المنشودة، وأن أي تغييب قسري لحزب الاستقلال الذي يمثل جزءا أساسيا من ذاكرة و حاضر النضال الوطني من أجل الديمقراطية، لا يعد خسارة فقط للاستقلاليات والاستقلاليين، بل هو خسارة كبرى للوطن ولكل من يؤمن بالعمل السياسي وبفكرة الإصلاح و التراكم الديمقراطي.





وحسب منطوق بلاغ الأعضاء المناصرين لحميد شباط باللجنة التنفيذية للحزب" إننا ونحن نتوجه للرأي العام وكافة الاستقلاليات والاستقلاليين في هذه الظروف التي يجتازها الحزب، نود التأكيد على أن المبادرة كانت تستهدف وفق قراءة وتحليل عميقين، إقناع الأمين العام للحزب الأخ حميد شباط بعدم تقديم ترشيحه لولاية ثانية، وأن الظرفية تجعل من ذلك الترشيح بدون قيمة مضافة بخصوص التدافع الذي يعرفه الحزب، وبهدف عدم تمكين أي طرف سواء داخلي أو خارجي من تبرير إستهداف الحزب او المس بقوانينه، بإصرار الاخ حميد شباط على ترشحه لولاية ثانية على رأس الأمانة العامة، وكان تقديرنا ونحن نخوض في هذا الحوار مع ا حميد شباط هو الوعي الجماعي بدقة المرحلة، وبأن معركة الإصلاح سواء داخل الحزب أو البلاد ليست معركة شخصية، بل هي معركة جماعية، ولا حاجة للتذكير أننا كنا داعمين حميد شباط خلال المؤتمر الوطني السادس عشر، وتقديرنا كان أن ذلك الترشيح هو تعبير جماعي وليس اختيارا فرديا، لهذا ورفقة قيادات من هيئات ومنظمات وروابط الحزب وأطر استقلالية، اعتبرنا اننا نملك أخلاقيا، الحق في وضع الامين العام في صورة ما يجري ورؤيتنا لإخراج الحزب من عنق الزجاجة وتفويت الفرصة على كل المتربصين ممن يرغبون العبث بحزب و طني كبير".

وأثنى الأعضاء الثلاثة في بلاغهم على "مجهودات الأمين العام حميد شباط "طيلة هذه الولاية، و إذ نؤكد على حقه الخالص في الترشح لولاية ثانية على رأس الأمانة العامة للحزب، وإذ نجدد تضامننا الصادق معه في الإستهداف الشخصي الذي يتعرض له سواء لمواقفه و تقديراته الشخصية في عدة محطات، أو للقرارات التي عبرنا عنها بشكل جماعي في تجسيد عملي لاستقلالية القرار الحزبي، فإننا نعلن للاستقلاليات و الاستقلاليات و من خلالهم للرأي العام الوطني، أننا غير معنيين بترشيح حميد شباط لولاية ثانية، لأن هذا الترشيح في تقديرنا لا يجيب على الاشكاليات الجدية و الجوهرية والعميقة المطروحة على الحزب في هذه المرحلة، في مقابل ذلك نعتبر أن موضوع الأمانة العامة كان دائما آخر موضوع يتم بحثه في مؤتمرات الحزب السابقة، سواء عندما كان يتم تأطيره عبر التوافق أو عبر المنافسة الانتخابية الحرة كما شهده المؤتمر الوطني السادس عشر، و أن النفخ المبالغ فيه بخصوص الأمانة العامة، لا يجب أن يغطي على مهام المؤتمر الوطني للحزب والتي لا يمكن قبول تحويله إلى مجرد محطة إنتخابية للحسم في طموحات الافراد، بل محطة للحوار و النقاش و التحليل، ولبلورة المشاريع و الرؤى التي ستؤطر عمل الحزب في المرحلة المقبلة، في زحمة التحولات العميقة التي تعرفها بلادنا ومدى إنعكاس هذه التحولات على دور الفاعل الحزبي مستقبلا ومن خلاله مستقبل الديمقراطية ببلادنا" حسب البلاغ.





