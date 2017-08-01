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عاجل: بعدما أقال وزيره الأول..هذا ما قام به الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 15:50 عاجل: بعدما أقال وزيره الأول..هذا ما قام به الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة | دولي
عاجل: بعدما أقال وزيره الأول..هذا ما قام به الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا تميز بتعيين ثلاثة وزراء جدد، وذلك في أعقاب تعيين أحمد أويحيى وزيرا أول قبل يومين.

شوف تيفي:

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا تميز بتعيين ثلاثة وزراء جدد، وذلك في أعقاب تعيين أحمد أويحيى وزيرا أول قبل يومين.

وكشف بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية أن الوزراء الجدد هم يوسف يوسفي في منصب وزير الصناعة والمناجم، ومحمد بن مرادي في منصب وزير التجارة، وعبد الوحيد تمار في منصب وزير السكن والعمران والمدينة.

واحتفظ 24 وزيرا آخر بحقائبهم في الحكومة التي أصبح يتولى رئاستها أحمد أويحيى، الذي عين في هذا المنصب خلفا لعبد المجيد تبون الذي أقيل من منصبه، بعد مرور نحو ثلاثة أشهر فقط على تعيينه في شهر ماي الماضي.

وفي ما يلي تشكيلة الحكومة الجزائرية :

نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي : أحمد قايد صالح

وزير الشؤون الخارجية : عبد القادر مساهل

وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية : نور الدين بدوي

وزير العدل حافظ الاختام : الطيب لوح

وزير المالية : عبد الرحمان راوية

وزير الطاقة : مصطفى قيتوني

وزير المجاهدين : الطيب زيتوني

وزير الشؤون الدينية و الأوقاف : محمد عيسى

وزيرة التربية الوطنية : نورية بن غبريت

وزير التعليم العالي و البحث العلمي : الطاهر حجار

وزير التكوين و التعليم المهنيين : محمد مباركي

وزير الثقافة : عز الدين ميهوبي

وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة: هدى إيمان فرعون

وزير الشباب والرياضة : الهادي ولد علي

وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : غانية الدالية

وزير الصناعة والمناجم : يوسف يوسفي

وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري : عبد القادر بوعزقي

وزير السكن والعمران والمدينة : عبد الوحيد تمار

وزير التجارة : محمد بن مرادي

وزير الاتصال : جمال كعوان

وزير الأشغال العمومية والنقل : عبد الغاني زعلان

وزير الموارد المائية : حسين نسيب

وزير السياحة والصناعة التقليدية : حسان مرموري

وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات : البروفيسور مختار حسبلاوي

وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : مراد زمالي

وزير العلاقات مع البرلمان : الطاهر خاوة

وزيرة البيئة والطاقات المتجددة : فاطمة الزهراء زرواطي.

وزير وأمين عام للحكومة : أحمد نوي.

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