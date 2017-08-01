عاجل..وفاة ممثلة عربية بالعاصمة الفرنسية باريس بسبب مرض السرطان ﻿

كشفت وسائل إعلام عربية قبل قليل من يومه الخميس، عن وفاة الممثلة السورية فدوى سليمان اليوم في العاصمة باريس بفرنسا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام عربية قبل قليل من يومه الخميس، عن وفاة الممثلة السورية فدوى سليمان اليوم في العاصمة باريس بفرنسا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأكدت المصادر ذاتها أن أصدقاء الراحلة، أعلنوا الخبر الحزين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشروا العديد من صورها التي بدت فيها بشعر قصير، بعدما كانت حليقة الرأس بسبب العلاج الكيماوي الذي تلقته بكميات كبيرة في فرنسا.

وأشارت ذات المصادر أن الممثلة التي تخرجت من معهد الفنون المسرحية في دمشق، شاركت بالعديد من الأعمال المسرحية والإذاعية، ودوبلاج برامج الأطفال، وكذلك المسلسلات التلفزيونية مثل الشقيقات، يوميات أبوعنتر، آخر أوراق العيد، هوى بحري، طيبون جداً، الطويبي، الحصاد، صرخة في ليل طويل، أنشودة المطر، نساء صغيرات، الليل، رمح النار، أمل.