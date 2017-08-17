بعد أيام من فضح نجاة عتابو لواقع مدينة الخميسات: رئيس المجلس الأقليمي للمدينة الزمورية بالمستشفى العسكري بالرباط ﻿

بعد أيام قليلة من ظهور الفنانة المغربية نجاة عتابو في مقطع فيديو وهي تفضح واقع مدينة الخميسات، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن رئيس المجلس الاقليمي للمدينة الزمورية، دخل إلى المستشفى العسكري

"شوف تيفي"



بعد أيام قليلة من ظهور الفنانة المغربية نجاة عتابو في مقطع فيديو وهي تفضح واقع مدينة الخميسات، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن رئيس المجلس الاقليمي للمدينة الزمورية، دخل إلى المستشفى العسكري بالرباط بسبب أزمة صحية ألمت به.

وأوضح المصدر ذاته أن محمد لحموش رئيس المجلس الاقليمي لمدينة الخميسات والمنتمي لحزب الحركة الشعبية، ولج للمستشفى العسكري، عقب تعرضه لانخفاض في ضغط الدم.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة نجاة عتابو، نشرت قبل أيام مقطع فيديو، عرت من خلاله واقع البنية التحتية بمدينة الخميسات، ما جعلها تدخل في حرب كلامية مع رئيس المجلس البلدي للمدينة قبل أن تقرر رفع دعوى قضائية ضده.