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عاجل وغير متوقع..هكذا ردت قطر على السعودية بعد قراره الأخيرة فتح الحدود أمام الحجاج القطريين

بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 15:12 عاجل وغير متوقع..هكذا ردت قطر على السعودية بعد قراره الأخيرة فتح الحدود أمام الحجاج القطريين | دولي
عاجل وغير متوقع..هكذا ردت قطر على السعودية بعد قراره الأخيرة فتح الحدود أمام الحجاج القطريين
قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الخميس إن بلاده ترحب بفتح الحدود مع السعودية لإتاحة المجال أمام الحجاج القطريين للتوجه إلى مكة حتى وإن كانت الخطوة ذات دوافع سياسية.

شوف تيفي:

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الخميس إن بلاده ترحب بفتح الحدود مع السعودية لإتاحة المجال أمام الحجاج القطريين للتوجه إلى مكة حتى وإن كانت الخطوة ذات دوافع سياسية.

وأضاف "طبعا بغض النظر عن الطريقة التي منع فيها الحج عن أهل قطر وعن المقيمين في دولة قطر والذي تم بدوافع سياسية، والطريقة التي سمح لهم بالعودة للحج والذي كان بدوافع سياسية وبطريقة إخراج لها مآرب أخرى.
ولكن دولة قطر ترحب ولن تتخذ موقف، خصوصا على شكله، ما يهمنا هو جوهر المسألة وهي أن يكون هناك سبيل لمواطنينا للوصول للحج ونرحب بمثل هذا القرار .

ولم يضف الشيخ محمد في مؤتمر صحفي في ستوكهولم أثناء زيارة للسويد تفاصيل بشأن ما يعنيه بالوصف "ذات دوافع سياسية".

وقالت وسائل إعلام سعودية إن الحجاج القطريين بدأوا الوصول إلى السعودية بالفعل.

وفرضت السعودية ومصر والبحرين والإمارات عقوبات على قطر في يونيو وقطعت العلاقات التجارية معها متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

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