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عاجل و انفراد..الوزير مصطفى الرميد يكشف حقيقة استقالته

بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 14:33 عاجل و انفراد..الوزير مصطفى الرميد يكشف حقيقة استقالته | بوليتيك
عاجل و انفراد..الوزير مصطفى الرميد يكشف حقيقة استقالته
بعد إشاعة تلويحه بالاستقالة، نفى وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد،أن يكون قد قدم استقالته أو لوح بها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

شوف تيفي:

بعد إشاعة تلويحه بالاستقالة، نفى وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد،أن يكون قد قدم استقالته أو لوح بها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

و قال الرميد في تصريح هاتفي مقتضب لشوف تيفي" يومه الخميس، أنه لم يقدم استقالته و كل ما تداولته وسائل إعلام مجرد إشاعات ،مضيفا: "مكاين لا إستقالة ولا والو..."

و أشار الوزير، أنه سيوضح خلال الساعات القليلة المقبلة ملابسات موضوع استقالته وحقيقة مادار بينه وبين مقربين منه.

و قد كشفت سابقا وسائل إعلام وطنية أن "مصطفى الرميد" فاتح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في رغبته اعتزال العمل الحكومي وتفكيره في تقديم إستقالته من منصبه الوزاري.

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