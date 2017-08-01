عاجل و انفراد..الوزير مصطفى الرميد يكشف حقيقة استقالته ﻿

بعد إشاعة تلويحه بالاستقالة، نفى وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد،أن يكون قد قدم استقالته أو لوح بها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

شوف تيفي:



بعد إشاعة تلويحه بالاستقالة، نفى وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد،أن يكون قد قدم استقالته أو لوح بها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.



و قال الرميد في تصريح هاتفي مقتضب لشوف تيفي" يومه الخميس، أنه لم يقدم استقالته و كل ما تداولته وسائل إعلام مجرد إشاعات ،مضيفا: "مكاين لا إستقالة ولا والو..."



و أشار الوزير، أنه سيوضح خلال الساعات القليلة المقبلة ملابسات موضوع استقالته وحقيقة مادار بينه وبين مقربين منه.



و قد كشفت سابقا وسائل إعلام وطنية أن "مصطفى الرميد" فاتح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في رغبته اعتزال العمل الحكومي وتفكيره في تقديم إستقالته من منصبه الوزاري.