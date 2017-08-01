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بالفيديو.. بعد احتلالهم لشقق منزلية مهاجرون أفارقة يستولون على مطار محمد الخامس

بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 14:13 بالفيديو.. بعد احتلالهم لشقق منزلية مهاجرون أفارقة يستولون على مطار محمد الخامس | حوادث و حقوق
بالفيديو.. بعد احتلالهم لشقق منزلية مهاجرون أفارقة يستولون على مطار محمد الخامس
بعد استلاء المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بطريقة غير قانونية على شقق منزلية بالدار البيضاء في وقت سابق، تفاجأ المواطنون بفوضى عارمة بمطار محمد الخامس من طرف مجموعة من المهاجرين هاجسهم

" شوف سبور" : رشيد محمودي

بعد استلاء المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بطريقة غير قانونية على شقق منزلية بالدار البيضاء في وقت سابق، تفاجأ المواطنون بفوضى عارمة بمطار محمد الخامس من طرف مجموعة من المهاجرين هاجسهم الوحيد احتلال كل منطقة قد تزودهم بدراهم أمام عيون الدرك الملكي.

وتوصلت " شوف تيفي"، اليوم الخميس، بصور وفيديوهات حصرية، تكشف حجم المعاناة التي يعانيها مهنيو سيارات الأجرة بمطار محمد الخامس، بحيث أصبحوا مجبرين على إخلاء أماكنهم امام تسلط المهاجرين الذين فرضوا أنفسهم على المتوافدين على المطار بنصف ثمن الخدمة المقدمة من طرف السائقين المهنيين.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب طاكسي مطار محمد الخامس

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